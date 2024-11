Calciomercato Milan, Furlani accende il derby! Super colpo a gennaio, i rossoneri ci provano

Calciomercato Milan, Furlani è pronto ad accendere il derby con l’Inter: a gennaio tentativo concreto per Federico Chiesa

Come riportato dal Quotidiano Sportivo, nel calciomercato Milan potrebbe presto accendersi il derby di mercato con l’Inter per Federico Chiesa. L’esterno italiano, dopo essere stato accostato ai rossoneri anche in estate, è ai margini del Liverpool ed è in uscita a gennaio.

I rossoneri dovranno vedersela con la concorrenza dell’Inter ma hanno tutta l’intenzione di provarci fino in fondo. La pista è sicuramente da seguire con grande attenzione.