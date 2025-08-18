Calciomercato Milan, Tare studia il piano per il grande colpo dal Chelsea: questa pista si potrà infiammare nei prossimi giorni. Le ultimissime notizie

Con il calciomercato che entra nella sua fase più calda e decisiva, il Milan continua a monitorare attentamente il reparto offensivo. Come riportato da Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la dirigenza rossonera, pur mantenendo vivi i contatti per i suoi obiettivi principali, ha ampliato la lista dei candidati con piste alternative che potrebbero diventare “bollenti” negli ultimi giorni.

Tra questi nomi, uno in particolare sembra stuzzicare la fantasia dei vertici milanisti: quello di Nicolas Jackson. L’attaccante, attualmente al Chelsea, è un profilo che “piace molto al Milan” e che il club segue da ben più di un anno. Questo interesse di lunga data indica che non si tratta di un’opzione improvvisata, ma di un giocatore le cui caratteristiche sono da tempo sotto la lente d’ingrandimento del Diavolo.

L’ostacolo principale per trasformare questo interesse in una trattativa concreta è rappresentato dai costi. Jackson è considerato una pista molto costosa e, al momento, le condizioni economiche non sembrano favorevoli a una chiusura dell’affare. Tuttavia, il Milan spera che il Chelsea possa aprire a una formula che faciliti la cessione, magari un prestito con diritto o obbligo di riscatto, che renderebbe l’operazione più accessibile.

L’inserimento di Jackson nella lista dei papabili dimostra la volontà del Milan di non farsi trovare impreparato in caso di fallimento dei primi obiettivi. Il club è pronto a muoversi con decisione se le condizioni dovessero cambiare, sfruttando al meglio le ultime ore della finestra di mercato. La situazione rimane in evoluzione, ma il nome di Jackson resta da tenere d’occhio come potenziale sorpresa per rinforzare l’attacco rossonero e completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.