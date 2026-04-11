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Calciomercato Milan, Champions League decisiva: senza qualificazione un big a rischio cessione!
Calciomercato Milan, la Champions League sarà decisiva per la programmazione della prossima stagione: cosa può succedere
La volata finale della Serie A 2026 non mette in palio solo il prestigio, ma il futuro stesso del progetto rossonero. Come analizzato da Gazzetta.it, la qualificazione alla prossima Champions League — con il Milan attualmente terzo a quota 63 punti — rappresenta lo spartiacque tra un mercato da sogno e una dolorosa ridimensionalizzazione. Senza l’introito garantito dall’Europa che conta, la strategia di Gerry Cardinale e Massimiliano Allegri subirebbe una brusca frenata, costringendo il club a sacrifici eccellenti per far quadrare i conti.
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Calciomercato Milan, Lewandowski e il caso Pulisic: chi resta e chi parte
Il destino dei top player è legato indissolubilmente al piazzamento tra le prime quattro. Se l’accesso alla Champions venisse confermato, il Milan darebbe l’assalto definitivo a Robert Lewandowski. L’attaccante polacco, in uscita dal Barcellona, è considerato il leader ideale per guidare l’attacco di Allegri nel 2027, portando quell’esperienza internazionale necessaria per competere ad alti livelli.
In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, lo scenario cambierebbe radicalmente:
- Christian Pulisic: L’esterno americano, che nel 2026 sta vivendo un momento difficile con zero gol all’attivo, sarebbe il primo indiziato alla partenza. Senza la vetrina della Champions, Pulisic potrebbe salutare Milano per cercare fortuna altrove, anche a fronte di un rinnovo attualmente in stand-by.
- Davide Bartesaghi: Attenzione anche ai gioielli del vivaio. Nonostante il Milan stia lavorando per blindare il classe 2005 con un contratto fino al 2031, l’interesse dell’Arsenal resta vivo. Senza i proventi europei, resistere a un’offerta importante della Premier League per il giovane terzino diventerebbe estremamente complicato.