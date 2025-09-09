Connect with us

Calciomercato Milan, la cessione di Vos è clamorosamente saltata! Fumata nera, i retroscena del mancato accordo. Le ultimissime notizie

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, nonostante le trattative e il forte interesse mostrato, l’operazione che avrebbe dovuto portare Silvano Vos in prestito al Losanna è definitivamente saltata. Il club svizzero, che avrebbe voluto rinforzare il proprio centrocampo con il giovane talento del Milan, non è riuscito a trovare l’accordo finale con la dirigenza rossonera.

La trattativa sfumata per un soffio

La trattativa tra il Milan e il Losanna si è protratta per diversi giorni, ma si è arenata a causa di una netta distanza economica tra le parti. Il Losanna, club che ha sempre monitorato il giocatore, era intenzionato a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma non è riuscito a soddisfare le richieste del Milan, che pretendeva una cifra per l’onerosità del prestito e l’intero pagamento dell’ingaggio del giocatore.

Il Milan, da parte sua, non ha voluto fare sconti, ritenendo il giocatore un prospetto di grande valore. Il club rossonero, che vuole proteggere e valorizzare i propri talenti, ha preferito tenere Vos in rosa piuttosto che cederlo a condizioni non vantaggiose. L’idea di un’esperienza in Svizzera per il giovane calciatore era considerata un’ottima opportunità per fargli acquisire maggiore esperienza e continuità, ma l’affare non si è concretizzato.

La mancata cessione di Silvano Vos al Losanna rappresenta un piccolo, ma significativo, intoppo nella gestione del giocatore da parte del Milan. Il club dovrà ora valutare altre opzioni per il futuro del ragazzo, che probabilmente rimarrà in rosa, in attesa di un’altra opportunità per scendere in campo e dimostrare il suo valore. Nel frattempo, il Losanna dovrà rivedere le proprie strategie per il centrocampo, cercando sul mercato un’alternativa che possa soddisfare le proprie esigenze tattiche ed economiche.

