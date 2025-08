Calciomercato Milan, la cessione dell’esubero si complica sempre di più: continua a rifiutare questa destinazione. Le ultimissime sui rossoneri

Ismaël Bennacer, centrocampista algerino del Milan, si trova in una situazione delicata che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe presto trasformarsi in un vero e proprio “problema” per il club rossonero. La questione principale ruota attorno alla sua mancata apertura al trasferimento in Arabia Saudita, nonostante in passato lo stesso giocatore avesse espresso un certo interesse per un’esperienza del genere nel corso della sua carriera.

La posizione di Bennacer è chiara: il centrocampista non sembra intenzionato ad accettare le offerte provenienti dalla Saudi Pro League, preferendo rimanere in Europa. Tuttavia, la sua permanenza al Milan è messa in discussione da un altro fattore cruciale: Ismaël Bennacer è fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri, l’attuale allenatore dei rossoneri. Questa presa di posizione del tecnico, che evidentemente non lo considera un elemento chiave per il suo undici ideale, complica ulteriormente il quadro.

La situazione si traduce in un vero e proprio stallo: da un lato, un giocatore di indubbie qualità che non rientra nei piani dell’allenatore; dall’altro, la resistenza dello stesso a valutare opzioni che potrebbero portare un significativo introito nelle casse del Milan e liberare un posto in rosa. Per il club, gestire un calciatore con un ingaggio importante e fuori dal progetto tecnico, senza riuscire a cederlo, diventa un costo oneroso e una risorsa bloccata.

Il Milan si trova ora di fronte a un bivio: trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa prima della chiusura del mercato. Che si tratti di un’offerta irrinunciabile da parte di un altro club europeo o di un ripensamento da parte del giocatore sulle destinazioni alternative, la questione Bennacer è destinata a tenere banco. La speranza è che si trovi una via d’uscita che permetta al giocatore di trovare la sua dimensione e al Milan di gestire al meglio le proprie risorse.