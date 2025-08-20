Calciomercato Milan, 25 milioni sul piatto: Tare può chiudere un’altra super cessione

Calciomercato Milan – Il direttore sportivo Igli Tare potrebbe chiudere a breve un’altra super cessione

Si accende il mercato tra le due squadre lombarde. L’Atalanta, guidata da Ivan Juric, ha messo gli occhi su Yunus Musah, giovane e talentuoso centrocampista americano di proprietà del Milan. La trattativa, che si preannuncia complessa e avvincente, è già in una fase avanzata e potrebbe arrivare a una svolta decisiva nei prossimi giorni. La richiesta del Diavolo per cedere il proprio gioiello si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che la Dea sembra disposta a mettere sul piatto.

L’interesse dei nerazzurri per Musah non è casuale. Il club di Bergamo, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, vede nel centrocampista statunitense un rinforzo ideale per il proprio reparto mediano. Le sue doti atletiche, la sua duttilità tattica e la sua intensità in campo lo rendono un profilo particolarmente appetibile per il gioco dinamico e aggressivo del tecnico atalantino.

Tuttavia, l’operazione non è affatto scontata. A complicare il trasferimento c’è la forte volontà di Massimiliano Allegri, il carismatico tecnico che ha recentemente preso le redini del Milan, di trattenere il giocatore. Allegri, tornato sulla panchina rossonera dopo anni di successi, apprezza enormemente le qualità del giovane americano. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e il suo impegno costante in allenamento e in partita sono caratteristiche che il mister livornese considera fondamentali per la costruzione del nuovo Milan. L’ex allenatore della Juventus lo considera un elemento chiave per il futuro del centrocampo del Diavolo.

Nelle prossime ore, la dirigenza meneghina si riunirà per valutare attentamente la situazione. La pressione dell’Atalanta è forte, ma la volontà di Allegri di non privarsi di un giocatore così prezioso potrebbe far saltare la trattativa. L’esito finale rimane incerto, con i tifosi delle due squadre in trepidante attesa. L’affare Musah è destinato a tenere banco nelle prossime giornate di mercato, rappresentando uno dei crocevia più importanti della sessione estiva.