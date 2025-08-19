Calciomercato Milan, cessione ormai ad un passo! Mancano soltanto le firme e l’ufficialità. Le ultimissime sui rossoneri

Noah Okafor è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Leeds, e la notizia non è più un semplice scenario di mercato, ma una realtà confermata da fonti autorevoli come Gianluca Di Marzio. Il trasferimento in Premier League dell’attaccante svizzero è ormai imminente, con un accordo totale tra i club che porterà nelle casse del Milan una cifra considerevole: 21 milioni di euro, bonus compresi. Nelle prossime ore, Okafor volerà in Inghilterra per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto che segnerà l’inizio della sua nuova avventura.

La decisione di cedere il giocatore, che fino a poche settimane fa sembrava destinato a rimanere, è maturata dopo il suo ottimo precampionato. Okafor ha dimostrato una grande forma, siglando quattro gol – una doppietta contro il Liverpool e un’altra contro il Perth Glory – che avevano sensibilmente aumentato le sue possibilità di far parte in pianta stabile della rosa di Max Allegri. La sua capacità di segnare e il suo impegno avevano convinto l’ambiente rossonero della sua utilità.

Tuttavia, la ricca e allettante proposta del Leeds ha cambiato le carte in tavola. Il Milan ha valutato l’offerta come irrinunciabile, decidendo che la cessione rappresentava la mossa migliore per le proprie strategie economiche. L’affare, di cui si parlava da giorni, ha trovato la sua conclusione, con un accordo tra l’ex Salisburgo e il club inglese ormai definito.

Per il Milan, la partenza di Okafor si traduce in una notevole plusvalenza, che il club potrà reinvestire per rinforzare la squadra e continuare il progetto tecnico sotto la guida di Allegri. I tifosi salutano un attaccante che, seppur a malincuore, lascerà un ricordo di grande potenziale mostrato, un potenziale che ora cercherà di esprimere al meglio sui campi della Premier League.