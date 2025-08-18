Calciomercato Milan, Allegri dà l’ok alla cessione: c’è il sì del giocatore. Giorni decisivi

Calciomercato Milan – Sono giorni, ore decisive per la cessione del centrocampista. Si attende l’offerta

Il calciomercato entra nella sua fase cruciale e il Milan continua a lavorare sia in entrata che in uscita per definire la rosa della prossima stagione. Tra i giocatori che sembrano destinati a lasciare il club c’è Yunus Musah, il giovane e dinamico centrocampista statunitense. Come riportato dal Telegraph, il giocatore non rientrerebbe nei piani di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato in rossonero per dare una nuova impronta tattica alla squadra. Per questo motivo, il centrocampo del Diavolo potrebbe subire un’ulteriore rivoluzione.

Sulle tracce di Musah si è fatto avanti il Nottingham Forest, club della Premier League alla ricerca di rinforzi per il proprio centrocampo. Il club inglese, noto per la sua aggressiva campagna acquisti, segue con grande interesse il profilo del giocatore, valutando la possibilità di intavolare una trattativa. Nonostante l’interesse, al momento non sarebbero ancora pervenute offerte concrete al Milan, ma l’affare potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.

Un segnale importante arriva dalla volontà del giocatore: lo statunitense, infatti, gradirebbe la destinazione. Il ritorno in Premier League, campionato che conosce bene per il suo passato nelle giovanili dell’Arsenal, e la possibilità di giocare con maggiore continuità sarebbero fattori decisivi per il suo trasferimento. Per Musah, che ha faticato a trovare spazio con costanza, un cambio di maglia potrebbe rappresentare l’occasione ideale per rilanciare la sua carriera e dimostrare tutto il suo potenziale.

Le prossime ore saranno decisive per il futuro del centrocampista. Il Milan attende un’offerta ufficiale dal Nottingham Forest per avviare le trattative. Se l’affare dovesse concretizzarsi, i rossoneri potrebbero ottenere una plusvalenza importante e liberare un posto in rosa per un eventuale nuovo acquisto. La partenza di Musah, infatti, libererebbe risorse economiche e spazi in squadra, permettendo al Diavolo di muoversi con maggiore libertà nelle ultime, frenetiche giornate di mercato.