Calciomercato Milan, 20 milioni la prossima estate: la cessione a titolo definitivo prende piede

Calciomercato Milan – Potrebbe essere ceduto definitivamente al termine della stagione!

Il Bournemouth, club della Premier League, dove l’ex rossonero è approdato in prestito, sta manifestando un interesse concreto a un riscatto definitivo, al di là delle condizioni contrattuali che potrebbero far scattare l’obbligo.

Bournemouth: Obiettivo Riscatto Definitivo

Secondo le indiscrezioni raccolte da Matteo Moretto, fonte autorevole di calciomercato, il Bournemouth sarebbe già al lavoro per assicurarsi Jimenez a titolo permanente, a prescindere dal raggiungimento delle condizioni. Il terzino destro, che ha dimostrato ottime qualità e margini di crescita, rientra nei piani a lungo termine del club inglese, intenzionato a investire su giovani talenti con prospettive di alto livello. La formula del prestito oneroso con diritto di riscatto (che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate presenze) sembra non spaventare il club, pronto a muoversi per un acquisto immediato.

C’è però la recompra a favore del Madrid, un fattore che complica il quadro e apre nuovi scenari è il legame del giocatore con il club spagnolo. I Blancos, infatti, detengono una clausola di recompra, che permette loro di riacquistare il calciatore a cifre prestabilite. Questo vincolo conferisce al club spagnolo un controllo strategico sul futuro del talento.

A rendere la situazione ancora più fluida e imprevedibile si aggiunge il grave infortunio subito da Dani Carvajal, esperto difensore e pilastro dei Blancos. La serietà dell’infortunio, che terrà Carvajal lontano dai campi per un lungo periodo, potrebbe spingere il Real Madrid a riconsiderare i propri piani. L’eventuale rientro anticipato di Jimenez alla base, magari esercitando la recompra, potrebbe diventare una soluzione interna per l’emergenza in difesa.Sogno Nazionale: La Spagna lo Segue

Oltre alle dinamiche di club, su Jimenez si sono accesi i riflettori della Nazionale maggiore spagnola. Il CT della Rojastarebbe seguendo con particolare attenzione l’evoluzione e le prestazioni del terzino in Premier League. Le fonti vicine all’ambiente della Selezione indicano che c’è la forte intenzione di concedergli una chance importante in ottica futura, evidenziando come Jimenez sia considerato uno dei difensori emergenti più promettenti in Spagna.Il Ruolo del Milan: I Dettagli di Mercato

Il Diavolo, dove Allegri ha da poco assunto la guida tecnica e Igli Tare il ruolo di Direttore Sportivo, osserva con interesse lo sviluppo. Il Milan, che lo ha valorizzato nelle giovanili e nella prima squadra, attende di capire come evolveranno le negoziazioni tra Bournemouth e Real Madrid, consapevole di poter beneficiare economicamente in caso di riscatto da parte del club inglese. L’asse di mercato che coinvolge questi tre top club è un chiaro segnale di quanto Alex Jimenez sia un asset di valore nel panorama calcistico internazionale.