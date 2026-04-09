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Calciomercato Milan, Fofana il sacrificato in estate? Fissato il prezzo, a questa cifra può partire
Calciomercato Milan, il grande sacrificato in uscita del club rossonero nel corso della prossima estate potrebbe essere Fofana
Il calciomercato Milan in vista dell’estate 2026 potrebbe passare da un addio eccellente per finanziare i nuovi colpi chiesti da Massimiliano Allegri. Come analizzato da Pietro Mazzara, il nome che sta attirando un interesse sorprendente è quello di Youssouf Fofana.
Il centrocampista francese, pilastro della mediana rossonera fin dal suo arrivo dal Monaco nel 2024, è finito nel mirino di diversi club della Premier League e di alcune big in Turchia, pronte a muovere pedine concrete già nei prossimi mesi.
Calciomercato Milan, Fofana e l’operazione Goretzka: le ultime
Secondo Pietro Mazzara, la cessione di Fofana rientrerebbe nella logica del player trading, leva economica fondamentale per il club di Via Aldo Rossi. L’eventuale partenza del francese servirebbe a liberare spazio e risorse per l’obiettivo numero uno di Allegri: Leon Goretzka, individuato come la mezzala ideale da posizionare alla destra di Luka Modrić.
I numeri dell’operazione, riportati da Mazzara, rendono l’ipotesi molto invitante per il bilancio rossonero: acquistato per 25 milioni di euro, Fofana avrà al termine di questa stagione un valore residuo a bilancio di circa 16 milioni. Qualsiasi offerta superiore a questa cifra genererebbe una plusvalenza immediata, linfa vitale per il mercato in entrata. Con le rate di ammortamento già avviate, il Milan si trova nella posizione di forza per decidere se sacrificare il classe ’99 sull’altare di un rafforzamento complessivo della rosa per la prossima Champions League.