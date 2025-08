Calciomercato Milan, il calciatore dice no al trasferimento: sfuma la sua cessione in Arabia Saudita. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan è intensamente impegnato sul mercato non solo per gli acquisti, ma anche per la gestione delle uscite. L’obiettivo primario della dirigenza è piazzare gli esuberi per sfoltire la rosa e generare il capitale necessario per le operazioni in entrata. Tra i nomi considerati cedibili, c’è anche quello di Ismael Bennacer, per il quale la società rossonera aveva individuato una potenziale fonte di incasso significativa.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una possibilità concreta di trasferimento per il centrocampista algerino si è presentata dall’Arabia Saudita. L’offerta, che avrebbe fruttato al Milan circa 20 milioni di euro, sembrava essere una soluzione ideale per tutti: il club rossonero avrebbe realizzato una plusvalenza importante, e Bennacer avrebbe avuto l’opportunità di un contratto economicamente molto vantaggioso.

Tuttavia, il piano è sfumato a causa di una decisione personale del giocatore. Ismael Bennacer ha infatti rifiutato categoricamente la destinazione araba, esprimendo la sua ferma volontà di rimanere in Europa e competere ad alti livelli. La sua scelta, pur legittima, ha creato un problema inatteso per il Milan, che ora deve trovare una nuova sistemazione per il centrocampista o, in assenza di altre offerte concrete, riconsiderare il suo ruolo all’interno del progetto tecnico. L’incasso di 20 milioni, che avrebbe rappresentato una boccata d’ossigeno per le casse rossonere, è ora un’opportunità persa, almeno per il momento.