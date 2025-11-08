Connect with us

Calciomercato Milan, Tare pianifica il colpo scudetto: vecchio pallino rossonero nel mirino, può arrivare lui a gennaio

Calciomercato Milan, Igli Tare vuole rinforzare l’attacco a gennaio: nel mirino dei rossoneri torna Fullkrug, oggi al West Ham

L’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini, nel suo consueto editoriale per TMW, ha fatto il punto sulle mosse del calciomercato Milan in vista della prossima sessione di gennaio, concentrandosi in particolare sul reparto offensivo.

Secondo Ceccarini, il Milan non vuole lasciare nulla di intentato, soprattutto perché «Il campionato sta offrendo una grande chance ai rossoneri». Il cammino di squadre come Inter e Napoli non è ritenuto «inarrestabile», e i rossoneri intendono sfruttare l’occasione per rafforzarsi e competere fino alla fine per i massimi obiettivi.

Calciomercato Milan, rispunta Füllkrug: il nuovo obiettivo dalla Premier League

Il direttore sportivo Tare sta completando il suo giro d’orizzonte per identificare rinforzi di qualità, e tra le opzioni negli ultimi tempi è rispuntato un vecchio pallino.

Il nome che emerge è quello di Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco è stato acquistato dal West Ham nell’estate del 2024 per una cifra significativa, pari a 26 milioni di euro più 4 di bonus.

Tuttavia, l’esperienza in Premier League non sta andando come sperato dal giocatore. Per questo motivo, il Milan sta monitorando la situazione: «se ci dovessero essere margini il Milan potrebbe farsi avanti» per tentare un clamoroso trasferimento a gennaio.

L’eventuale arrivo di un attaccante di spessore come Füllkrug, già collaudato a livello internazionale, darebbe ad Allegri la profondità e l’esperienza necessarie per puntare con decisione alla vetta.

