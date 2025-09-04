Calciomercato Milan, Caressa sicuro: «Allegri ha spinto tantissimo per avere questo giocatore»

Calciomercato Milan, Fabio Caressa, noto giornalista, ha parlato dell’arrivo di Adrien Rabiot in rossonero: le sue dichiarazioni

Secondo quanto riportato da Fabio Caressa, noto giornalista di Sky, in un intervento sul suo profilo Instagram, il calciomercato Milan avrebbe acquisito Adrien Rabiot, un colpo di mercato che promette di rafforzare notevolmente il centrocampo rossonero. L’arrivo del centrocampista francese è stato fortemente voluto dal neo-tecnico Massimiliano Allegri, il quale, tornato sulla panchina del Milan, ha identificato in Rabiot una figura chiave per il suo progetto tattico. La mossa, orchestrata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, sottolinea l’ambizione della società di viale Aldo Rossi di costruire una squadra competitiva, capace di lottare per i massimi traguardi.

Un’arma in più per Allegri e il nuovo Milan

Le parole di Caressa offrono uno spaccato interessante sulle motivazioni dietro l’acquisto di Rabiot. “Il Milan ha preso Rabiot che dà sicuramente un’arma in più ai rossoneri. Rabiot è un giocatore che piace moltissimo ad Allegri, lo ha voluto a tutti i costi perchè è un giocatore che si inserisce, ha gamba.” Questa citazione evidenzia non solo l’apprezzamento tecnico di Allegri per il giocatore, ma anche la sua determinazione nel portarlo a Milanello. La capacità di inserimento e la forza fisica di Rabiot sono state le caratteristiche che hanno convinto il tecnico a spingere per questa operazione di mercato. In un calcio sempre più dinamico, avere un centrocampista che può rompere le linee avversarie con i suoi attacchi senza palla è un vantaggio tattico non indifferente.

Gol e impatto sulla stagione: il diktat di Allegri

Un altro aspetto cruciale menzionato da Caressa riguarda le aspettative di Massimiliano Allegri sui suoi centrocampisti. Il tecnico toscano ritiene che “almeno 8-9 gol” debbano provenire da quel reparto, un fattore che, a suo dire, “può cambiare l’andamento di una stagione”. Questa filosofia di gioco, che privilegia la partecipazione offensiva dei centrocampisti, si sposa perfettamente con le qualità di Adrien Rabiot, un giocatore noto per la sua propensione a farsi trovare in area di rigore. L’arrivo del francese, quindi, non è solo una questione di tecnica e fisicità, ma risponde a una precisa esigenza tattica di Allegri: aumentare la potenza di fuoco della squadra. La presenza di un giocatore come Rabiot, che sa segnare e assistere, solleva il peso dalle spalle degli attaccanti e rende il Milanmeno prevedibile per le difese avversarie. L’operato del DS Tare e di tutta la dirigenza rossonera, in questa chiave, appare lungimirante e mirato a fornire al nuovo allenatore gli strumenti necessari per implementare la sua visione. La sinergia tra Allegri, Tare e la società sembra già dare i primi frutti, e l’entusiasmo dei tifosi rossoneri per il nuovo corso è palpabile. Il mercato del Milan, quindi, inizia con un colpo di grande spessore, che promette di essere solo il primo di una serie di mosse volte a riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.