Calciomercato Milan: Maldini dà la lista a Cardinale. Tre nomi in rosso

Calciomercato Milan: Maldini dà la lista a Cardinale. Tre nomi cerchiato in rosso, ecco le priorità per l’estate

Nei prossimi faccia a faccia (anche in videoconferenza) tra il grande capo di RedBird e Maldini si potrà entrare nel vivo delle strategie di mercato del Milan e stabilirne il budget.

Si parte da una lista, naturalmente non definitiva, nella quale ci sono almeno tre nomi cerchiati in rosso: Gleison Bremer del Torino in difesa, Renato Sanches del Lilla a centrocampo e Nicolò Zaniolo della Roma per l’attacco. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.