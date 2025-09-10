Calciomercato Milan, retroscena Caprile! Le parole dell’agente non lasciano dubbi

Calciomercato Milan, l’agente di Elia Caprile, portiere del Cagliari, ha fatto chiarezza sulle voci che lo hanno accostato ai rossoneri in estate

Elia Caprile, il giovane e promettente portiere del Cagliari, continua a essere al centro delle voci di mercato. In una recente intervista riportata dal giornalista sportivo Nicolò Schira sul suo profilo X, l’agente del giocatore, Omar Rahman, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito, smentendo alcune indiscrezioni e confermando l’interesse di club di spicco.

Contrariamente a quanto riportato da alcune testate, Rahman ha specificato che il calciomercato Milan non sta seguendo attivamente il suo assistito. Il club rossonero, che recentemente ha affidato la guida tecnica a Massimiliano Allegri e la direzione sportiva a Igli Tare, ha altre priorità al momento e non ha mai presentato un’offerta formale. L’agente ha precisato che “non ci sono stati contatti concreti con il Milan” e che la notizia di un interesse forte da parte dei rossoneri è stata “un’invenzione giornalistica“.

Nonostante la smentita, Rahman ha rivelato che il desiderio di Caprile è di vestire la maglia di una grande squadra e che il sogno nel cassetto del portiere è la Nazionale italiana. Il giovane talento sardo è consapevole che per raggiungere la maglia azzurra deve continuare a lavorare sodo e a dimostrare il suo valore sul campo.

Il Cagliari, dal canto suo, ha dimostrato di voler puntare su Caprile. Il club rossoblù ha infatti rifiutato un’offerta del Torino durante l’ultima sessione di mercato estiva, a testimonianza della grande fiducia che il club ripone nel giovane portiere. La decisione di trattenere il giocatore conferma che il Cagliari lo ritiene un elemento fondamentale del progetto e un tassello importante per il futuro della squadra.

In conclusione, le parole di Omar Rahman hanno fatto chiarezza sul futuro di Elia Caprile. Il giovane portiere continuerà a difendere i pali del Cagliari con l’obiettivo di conquistare la Nazionale italiana. Le voci di un interesse del Milan sono state smentite, ma il club rossonero, sotto la guida di Allegri e Tare, potrebbe monitorare i progressi del giocatore in vista di future opportunità.

