Calciomercato Milan, Caprile esce allo scoperto: le dichiarazioni del portiere sul suo futuro.

Elia Caprile, portiere classe 2001, è il nome del momento nel panorama calcistico italiano. L’estremo difensore veneto sta vivendo la sua prima stagione completa da giocatore a titolo definitivo del Cagliari, dopo essere stato riscattato dal Napoli nel corso dell’ultima estate. Nella scorsa annata, Caprile aveva già impressionato in Sardegna, dove aveva giocato per sei mesi in prestito gratuito.

Il suo rendimento sull’isola è stato costante e di altissimo livello sia nella passata stagione che in questo primo scorcio di campionato, a dimostrazione di come il giovane stia raggiungendo la sua piena maturità calcistica. La sua crescita esponenziale non è sfuggita agli occhi dei top club della Serie A, che lo hanno messo concretamente nel mirino.

Nello specifico, come riportato dal QS (Quotidiano Sportivo), l’interesse per il portiere rossoblù non si limita a una sola grande squadra. Caprile è finito infatti al centro di un potenziale derby di mercato tra il Milan e l’Inter. Entrambe le milanesi, con il Milan sempre attento ai giovani talenti (soprattutto in un periodo in cui il futuro di Maignan è incerto), stanno valutando seriamente il profilo dell’estremo difensore.

Un eventuale trasferimento, tuttavia, richiederebbe un investimento significativo. La valutazione di Caprile si aggira infatti intorno ai 35 milioni di euro.

Nonostante l’eco di questi accostamenti illustri, il portiere del Cagliari mantiene i piedi per terra. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Caprile ha commentato così il clamore di mercato: «Fa piacere sentirsi accostati a top club», ha ammesso con onestà, ma ha subito rimesso al centro le sue priorità: «Però la mia testa è sul Cagliari, sono concentrato ad aiutare tutti nel raggiungimento della salvezza».