Calciomercato Milan, Capello e la stoccata a Tare: «Ma veramente si è accorto adesso che...»

Calciomercato Milan, Fabio Capello ha criticato la gestione delle operazioni in entrata del club rossonero: le sue dichiarazioni

Meno di quarantotto ore. Questo il tempo che separa il Milan dalla chiusura del calciomercato estivo, una scadenza che incombe sulla dirigenza rossonera, ancora alla ricerca di un difensore centrale per completare la rosa. Il tempo stringe e la corsa contro il tempo è diventata frenetica dopo che l’obiettivo principale, Manuel Akanji, ha rifiutato l’offerta economica del club. Le parole dell’esperto Fabio Capello su Sky Sport 24 riflettono un’incredulità diffusa: “La ricerca cosa vuol dire? È il famoso albero: portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante. Ma si sono accorti adesso (che manca un centrale, ndr)? Quanto manca alla fine del mercato?”. Una critica tagliente che sottolinea la presunta mancanza di programmazione.

Ora, il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e il nuovo allenatore dei rossoneri, Massimiliano Allegri, devono affrontare questa sfida complessa con la massima urgenza. La loro priorità è identificare un’alternativa valida e concludere la trattativa in tempi record. La caccia è aperta e i nomi in lizza sono due: Joe Gomez del Liverpool e Juan Foyth del Villarreal. Entrambi i giocatori rappresentano profili interessanti per la retroguardia milanista, ma le trattative non sono semplici, specialmente a causa della pressione temporale. La decisione deve essere presa in fretta per evitare di trovarsi in una situazione di emergenza.

Il Milan ha bisogno di un rinforzo che possa inserirsi immediatamente negli schemi di Allegri e offrire solidità al reparto difensivo, reduce da una stagione non esaltante. L’acquisto di un centrale è considerato fondamentale per competere ai massimi livelli, sia in Serie A che in Champions League. La dirigenza milanista, con a capo il neo-DS Tare, sta lavorando senza sosta per sbloccare una delle due trattative. Le prossime ore saranno decisive e vedranno un susseguirsi di contatti, telefonate e incontri. La speranza dei tifosi rossoneri è che il club riesca a mettere a segno un colpo last-minute che possa garantire maggiore sicurezza alla difesa. Il mercato è un campo di battaglia e il Milan deve dimostrare di saper affrontare anche le situazioni più concitate.

Il pressing del Milan è forte su entrambi i giocatori. Gomez, versatile e abituato a giocare in un club di alto livello come il Liverpool, rappresenta una scelta affidabile. Foyth, invece, ha mostrato grande potenziale e duttilità nel Villarreal. Qualunque sarà la scelta, la sensazione è che il Milan non possa permettersi di sbagliare. L’operazione è cruciale per le ambizioni stagionali. Il tempo sta per scadere e i tifosi rossoneri attendono con il fiato sospeso. Riusciranno Tare e Allegri a portare a casa il tanto agognato difensore prima del gong finale? La risposta arriverà nelle prossime drammatiche ore.