Calciomercato Milan, resiste la candidatura di Mitrovic! Offerto nelle ultime ore, le condizioni allettano Tare

Calciomercato Milan, per l’attacco resiste la candidatura di Mitrovic: l’attaccante serbo è stato offerto nelle ultime ore

Con meno di 48 ore alla fine del calciomercato, il Milan è in una corsa contro il tempo per rafforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. La priorità assoluta del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, rimane Artem Dovbyk, attaccante ucraino della Roma. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, le trattative per il giocatore si stanno rivelando più complesse del previsto, rendendo l’affare tutt’altro che semplice da chiudere in tempi così stretti. Il calciomercato Milan non vuole farsi trovare impreparato e, per evitare di rimanere a mani vuote, sta valutando con attenzione alcune importanti alternative al bomber giallorosso.

Le alternative a Dovbyk: Mitrovic ed Embolo nel mirino del Milan

Secondo quanto riferito dai colleghi del Corriere dello Sport, il Milan ha messo nel mirino due profili di alto livello per l’attacco: Aleksandar Mitrovic dell’Al-Hilal e Breel Donald Embolo del Monaco. Entrambi i giocatori rappresentano delle soluzioni concrete e diverse per caratteristiche rispetto a Dovbyk. Mitrovic, centravanti serbo, è noto per la sua potenza fisica e il suo fiuto del gol, qualità che lo renderebbero un punto di riferimento ideale per l’attacco di Allegri. L’attaccante ha dimostrato il suo valore sia in Premier League che, più recentemente, nel campionato saudita, segnando una valanga di gol.

L’altro nome sulla lista è quello di Breel Donald Embolo. Il centravanti svizzero, attualmente al Monaco, è un attaccante versatile e rapido, capace di giocare in diverse posizioni sul fronte offensivo. Le sue doti tecniche e la sua capacità di creare occasioni lo rendono un profilo molto interessante per il Milan. La sua candidatura, però, si complica a causa del forte interessamento della Roma stessa. I giallorossi, infatti, vedono in Embolo il sostituto ideale di Dovbyk nel caso in cui quest’ultimo dovesse effettivamente trasferirsi al Diavolo. Questo intreccio di mercato crea un ulteriore elemento di incertezza e competitività per la dirigenza rossonera.

La strategia del Milan tra presente e futuro

Tare e il suo staff sanno bene che la necessità di un attaccante è impellente. Massimiliano Allegri ha bisogno di un rinforzo di peso per completare la rosa e affrontare al meglio la stagione. La scelta di puntare su Dovbyk dimostra la volontà del Milan di investire su un profilo già collaudato nel campionato italiano, ma la cautela mostrata nell’esplorare le alternative rivela una strategia ben definita: non farsi prendere dal panico e avere sempre un piano B solido.

La situazione si evolve rapidamente e le prossime ore saranno decisive. Che il Milan riesca a chiudere l’affare Dovbyk o si trovi costretto a virare su Mitrovic o Embolo, la sensazione è che l’attacco rossonero subirà una profonda rivoluzione. Il tempo stringe, la pressione è alta, ma il Milan sembra avere le idee chiare per regalare ad Allegri il bomber che tanto attende.