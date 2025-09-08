Calciomercato Milan, retroscena Calafiori: Matteo Moretto ha fatto il punto in diretta riguardo ad un suo possibile trasferimento. Le ultimissime

In un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato alcuni retroscena sul calciomercato estivo, concentrandosi in particolare sul presunto interesse del Milan per Riccardo Calafiori.

La posizione di Calafiori e dell’Arsenal

Nonostante le numerose voci che hanno accostato il difensore al Milan, Moretto ha chiarito che non c’è mai stata una trattativa concreta. L’Arsenal non ha mai avuto l’intenzione di cedere Calafiori. Il giocatore, che ha un contratto in scadenza nel 2029, ha sempre avuto come priorità rimanere in Premier League.

“Non ci sono mai stati i presupposti per vedere Calafiori lontano da Londra”, ha affermato Moretto. L’intenzione di Calafiori è quella di restare all’Arsenal e conquistare un posto da titolare. La sua permanenza è una dimostrazione di fiducia da parte della società londinese, che lo considera un elemento importante per il futuro della squadra.

Di conseguenza, tutte le indiscrezioni di mercato che lo volevano vicino al Milan sono state solo speculazioni. Il Milan, pur avendo monitorato il giocatore, non ha mai avviato una trattativa ufficiale, anche perché le richieste dell’Arsenal avrebbero superato di gran lunga il budget a disposizione del club rossonero.

In sintesi, Calafiori non è mai stato in vendita e non ha mai pensato di lasciare l’Arsenal, rendendo impossibile qualsiasi tipo di operazione per il Milan.