Calciomercato Milan, smentite fragorose su Calafiori! Accostato ai rossoneri ma il difensore... Ultimissime

Calciomercato Milan, arrivano smentite fragorose su Calafiori: in estate tanti accostamenti ai rossoneri ma il difensore voleva restar in Premier

La sessione di mercato Milan estiva si è appena conclusa, e come ogni anno, ha regalato ai tifosi emozioni, speranze e anche qualche delusione. Tra le tante voci che si sono rincorse, una delle più insistenti in Italia ha riguardato un nome che ha fatto sognare i tifosi milanisti: Riccardo Calafiori. Il giovane difensore, reduce da una straordinaria stagione con l’Arsenal che lo ha proiettato al centro dell’attenzione del calcio europeo, ha visto il suo nome accostato in più occasioni al Milan. Una pista che, tuttavia, si è rivelata fin da subito una mera suggestione, come confermato anche dal noto esperto di mercato Matteo Moretto.

La verità sulla trattativa Calafiori

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, fonte autorevole nel panorama del calciomercato, la trattativa tra il Milan e l’Arsenal per Calafiori non è mai esistita. Il giocatore, dopo la sua esplosione al Bologna e l’ottima vetrina offerta dall’Europeo, si è trasferito ai Gunners in un’operazione che ha fatto molto rumore. La sua permanenza a Londra non è mai stata in discussione. L’Arsenal non ha mai avuto intenzione di cedere il suo prezioso difensore, e lo stesso Calafiori non ha mai espresso la volontà di lasciare la Premier League per fare ritorno in Italia. La sua ambizione è quella di affermarsi in uno dei campionati più competitivi del mondo e di diventare un pilastro della squadra allenata da Arteta. Queste considerazioni hanno reso il trasferimento un’opzione impraticabile fin dall’inizio.

Il Milan e le sue nuove strategie

L’interesse, seppur mai concretizzato, verso un profilo come quello di Calafiori mostra chiaramente le nuove strategie di mercato del Milan. Con Igli Tare insediato come nuovo direttore sportivo, la linea del club è chiara: puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita, capaci di coniugare qualità tecniche a un’importante visione a lungo termine. La squadra rossonera, ora guidata da un allenatore di grande esperienza come Massimiliano Allegri, cerca di costruire un progetto solido e sostenibile. La scelta di Tare come DS riflette questa filosofia, così come le operazioni concluse in questa sessione di mercato. Il Milan ha investito su profili promettenti, pur mantenendo un occhio attento al bilancio e alla solidità finanziaria. Questo approccio, che ha caratterizzato la gestione del club negli ultimi anni, si conferma e si rafforza con le nuove figure dirigenziali. L’obiettivo è chiaro: tornare a essere protagonisti in Italia e in Europa con una squadra competitiva e in costante crescita. La delusione per il mancato arrivo di Calafiori, dunque, viene mitigata dalla consapevolezza che il club sta lavorando per un futuro ambizioso, fatto di strategie oculate e investimenti mirati.