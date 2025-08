Calciomercato Milan, Cairo bussa a Casa Milan per Liberali: salta a sorpresa il Catanzaro? Ultimissime notizie sui rossoneri

Quello che sembrava un affare ormai definito tra Milan e Catanzaro per il giovane Mattia Liberali si è improvvisamente complicato. La trattativa per il trasferimento del promettente fantasista classe 2007 ha subito una brusca frenata, a causa di un inatteso ripensamento del club rossonero, che ha messo in discussione la formula dell’accordo.

Inizialmente, la soluzione trovata prevedeva che il giocatore si trasferisse in Calabria a titolo definitivo, ma senza un costo per il cartellino. Il Milan si sarebbe assicurato, in compenso, un’importante percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore. Una formula che, nelle intenzioni, avrebbe garantito al club milanista un potenziale guadagno futuro, permettendo al contempo al ragazzo di trovare continuità e spazio in Serie B.

Tuttavia, l’idea di non monetizzare nulla nell’immediato ha portato il Milan a rivedere le proprie posizioni. Il club ha espresso il desiderio di ottenere una somma di denaro già in questa fase, e questo ha congelato la trattativa, lasciando il Catanzaro in una situazione di stallo.

Approfittando di questa impasse, si è inserito prepotentemente il Torino di Urbano Cairo. I granata, che da tempo seguono con attenzione il giovane talento rossonero, hanno colto al volo l’occasione per provare a dirottare l’affare. La situazione è dunque diventata una vera e propria corsa a tre, con il Milan che deve decidere se proseguire le trattative con il Catanzaro a nuove condizioni, o ascoltare le proposte del Torino, che sembra intenzionato a fare sul serio per accaparrarsi il giocatore. Il futuro di Mattia Liberali è ora più incerto che mai.