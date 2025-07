Calciomercato Milan, il Brugge pensa ad una mossa incredibile per Jashari: Premier League alla finestra. Cosa succede. Le ultimissime

La trattativa per Ardon Jashari tra il Milan e il Club Brugge è in una fase di stallo totale. Nonostante l’ultima offerta ufficiale dei rossoneri, pari a 33,5 milioni di euro più bonus (considerati sia facili che difficili da raggiungere), il messaggio del club belga è chiaro: la cifra è insufficiente. Lo riporta Luca Bianchin su La Gazzetta dello Sport, sottolineando che la posizione del Club Brugge rimane invariata, valutando il centrocampista svizzero ben 40 milioni di euro.

Questa ferma posizione non fa altro che inasprire gli animi, in una situazione già di per sé delicata. Jashari, infatti, vuole solo il Milan ed è convinto di avere una promessa dal Brugge, ottenuta in fase di rinnovo contrattuale: per un’offerta di trasferimento record (quale quella del Milan indubbiamente è), sarebbe stato libero di accasarsi alla sua nuova squadra. Tuttavia, i belgi sembrano far “orecchie da mercante”. Dopo aver ricevuto l’offerta milanista, il Club Brugge ha contattato attivamente tutti i club di Premier League che avevano mostrato interesse per il giocatore, con l’intento di scatenare un’asta. La loro preferenza è chiara: vendere l’MVP del campionato scorso in Inghilterra. Resta da capire se il Milan continuerà a insistere o abbandonerà la pista.

A questa complessa vicenda di mercato si aggiunge un ulteriore, significativo sviluppo: nei prossimi giorni Jashari lascerà il Belgio per recarsi in Macedonia del Nord per il matrimonio del fratello. Un accordo preso tempo fa, prima che i rapporti con il club raggiungessero i minimi storici. E la sua disponibilità a scendere in campo? Non se ne parla. Venerdì il Brugge affronterà nuovamente il Malines, e Jashari sarà ancora una volta assente. Ha espresso chiaramente la sua posizione al club: non vuole più indossare la maglia nerazzurra.