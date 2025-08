Calciomercato Milan, il Brugge si impone su Jashari: messaggio chiaro a Milanello. Tare sta pensando di… Le ultimissime sui rossoneri

Il giornalista Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport ha fornito un’analisi dettagliata sulla complicata trattativa tra il Milan e il Club Bruges per il centrocampista Ardon Jashari. La situazione si è fatta più tesa dopo che il Bruges ha inserito il giocatore nella lista per i preliminari di Champions League, un chiaro messaggio al Milan.

Secondo Bianchin, questa mossa è più che altro di natura psicologica. Nonostante Jashari non sia in perfette condizioni fisiche, come dimostra la sua assenza dalla panchina nell’ultima partita, il Bruges vuole far capire che punta su di lui e che non ha intenzione di cederlo facilmente. Questo spinge il club belga a chiedere un ulteriore rialzo dell’offerta, una mossa che, al momento, non rientra nei piani della dirigenza rossonera.

In questo contesto, il dialogo tra Furlani, Tare, Moncada e Allegri diventerà cruciale. Il Milan dovrà prendere una decisione definitiva: o si fa un ulteriore sforzo economico per Jashari, oppure si abbandona la trattativa. L’atteggiamento del Bruges sembra essere un “dentro o fuori”, e il Milan dovrà valutare attentamente le sue prossime mosse.

Se l’affare dovesse saltare, il Milan ha due opzioni. La prima è quella di puntare su un’alternativa. Bianchin suggerisce di tenere d’occhio Javi Guerra, che potrebbe però rinnovare presto con il Valencia. La seconda opzione è quella di restare con i centrocampisti in rosa, senza fare ulteriori acquisti per il reparto. La situazione è in continua evoluzione e il Milan dovrà agire con cautela per non farsi trovare impreparato.