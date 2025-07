Calciomercato Milan, Braglia punzecchia Cardinale: «RedBird deve capire questa cosa essenziale»

Calciomercato Milan, Simone Braglia, ex portiere, ha dato un importante consiglio a RedBird in vista della sessione estiva

Simone Braglia, ex portiere e ora opinionista calcistico, ha espresso le sue perplessità e, al contempo, le sue aspettative riguardo al futuro del calciomercato Milan ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione “Calciomercato e Ritiri”. Le sue parole si inseriscono in un contesto di grande fermento per i tifosi rossoneri, ansiosi di capire quali saranno le mosse del club in questa sessione estiva di mercato.

Braglia, con la sua consueta franchezza, ha dichiarato: “Per me qualcuno arriverà ma occorre che RedBird allarghi i cordini per prendere gente da Milan“. Questa affermazione sintetizza perfettamente il sentimento diffuso tra gli addetti ai lavori e i supporter: il Milan ha bisogno di investimenti significativi per tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. La proprietà RedBird Capital Partners, guidata da Gerry Cardinale, è chiamata a dimostrare un reale impegno finanziario per rinforzare la rosa e garantire a Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, e a Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore, gli strumenti necessari per costruire una squadra competitiva.

L’arrivo di Tare come DS ha già generato un’ondata di entusiasmo, dato il suo curriculum di successo e la sua notevole esperienza nel panorama calcistico internazionale. La sua capacità di scovare talenti e di concludere affari importanti sarà fondamentale per il mercato rossonero. Altrettanto importante è la figura di Allegri, il cui ritorno sulla panchina del Milan è stato accolto con entusiasmo misto a curiosità. Il tecnico livornese, già artefice di successi passati con il Diavolo, è chiamato a riportare ordine e a infondere una nuova mentalità vincente nello spogliatoio.

Le parole di Braglia sottolineano un aspetto cruciale: il Milan non può più accontentarsi di operazioni a basso costo o di scommesse a lungo termine. Per un club con la storia e il blasone dei rossoneri, è imperativo puntare su giocatori di livello internazionale, capaci di fare la differenza immediatamente. Questo significa investire cifre importanti per acquisire profili di spessore, non solo per colmare le lacune della rosa attuale, ma anche per elevare la qualità complessiva della squadra.

La fase di calciomercato è solo all’inizio, ma le aspettative sono già altissime. I tifosi rossoneri si attendono un mercato ambizioso, fatto di acquisti mirati e di cessioni intelligenti, che possano garantire un salto di qualità alla squadra. La fiducia riposta in Tare e Allegri è enorme, ma il loro successo dipenderà in gran parte dalla volontà di RedBird di “allargare i cordini” e di supportare con investimenti adeguati il loro progetto tecnico. Solo così il Milan potrà tornare ad essere un protagonista indiscusso nel calcio che conta.