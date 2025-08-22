Calciomercato Milan, Boniface per scacciare la maledizione dei numeri 9: da Inzaghi in avanti… Si salva solo Giroud. Le ultimissime

Dal ritiro di Filippo Inzaghi, l’attacco del Milan ha faticato a trovare un vero e proprio padrone. Con la notevole eccezione di Olivier Giroud, che è stato un protagonista assoluto nella vittoria dello scudetto del 2022, la maglia numero 9 rossonera e più in generale il reparto offensivo hanno raramente avuto proprietari all’altezza della storia del club.

L’elenco dei nomi che hanno tentato di raccogliere l’eredità di Inzaghi è lungo e a tratti deludente. Da Mattia Destro a André Silva, passando per Gonzalo Higuain e Krzysztof Piatek. Senza dimenticare gli acquisti più recenti come Luka Jovic, Pietro Pellegri, Mario Mandzukic, Álvaro Morata e Divock Origi. Tutti giocatori con un potenziale, ma che non hanno mai pienamente convinto o onorato la maglia del Milan.

Sono passati più di 13 anni dall’addio di Inzaghi, e il Milan è ancora alla ricerca di un attaccante che possa garantire un alto numero di gol a stagione. La speranza, oggi, si chiama Victor Boniface, in arrivo dal Bayer Leverkusen. Tuttavia, il suo arrivo avviene in un contesto in cui il reparto offensivo del Diavolo è visto con scetticismo. Come titolato stamattina da La Gazzetta dello Sport, “Da Origi a Morata, l’attacco non trova pace”, riflettendo le difficoltà storiche del Milan nel trovare il suo nuovo bomber.

La speranza è che Boniface possa finalmente invertire questa tendenza e diventare il punto di riferimento che i tifosi rossoneri attendono da anni.