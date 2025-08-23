Calciomercato Milan, clamoroso Boniface! Il colpo potrebbe saltare a sorpresa per questo motivo. Le ultimissime sui rossoneri

Victor Boniface, l’attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen, è al centro del mercato rossonero. Quella che sembrava una trattativa quasi definita si è trasformata in un vero e proprio giallo, con il Milan in attesa di un verdetto definitivo sul suo stato fisico. Le parole di Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, dipingono un quadro chiaro e al tempo stesso incerto. L’affare è “chiuso al 90%”, ma quel 10% mancante, rappresentato dal superamento delle visite mediche, è diventato un ostacolo insidioso.

L’accordo tra le parti era già stato trovato da tempo. Il DS Igli Tare aveva saputo orchestrare un’operazione intelligente con il Bayer Leverkusen: un prestito oneroso da 4/5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 24 milioni, per un totale che non supera i 30. Parallelamente, era stata raggiunta l’intesa con l’agente del calciatore per un quinquennale, un anno più quattro, a conferma della volontà del Milan di puntare sul giocatore a lungo termine.

Tutto sembrava pronto per la firma, ma la giornata di venerdì 22 agosto ha cambiato le carte in tavola. Boniface si è sottoposto a una prima serie di esami alla clinica La Madonnina, visite approfondite che sono durate per ore, tra idoneità sportiva e test ortopedici. Ma i risultati, come rivelato da Moretto, non hanno dato le garanzie che il Milan si aspettava. I dubbi riguardano la sua condizione fisica e la continuità di rendimento, aspetti che la dirigenza rossonera non vuole assolutamente sottovalutare. Per questo motivo, il club ha deciso di non procedere con la firma e ha richiesto ulteriori accertamenti, ancora più approfonditi. La giornata di oggi, sabato 23 agosto, è stata definita “assolutamente chiave”, perché il destino del trasferimento di Boniface è interamente nelle mani dei medici.