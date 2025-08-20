Calciomercato Milan, Boniface si può chiudere per davvero: si sta limando l’accordo sulla base di questa formula. Le ultimissime

Il Milan è a un passo dal mettere le mani sul suo nuovo attaccante. La trattativa per Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen, ha subito un’accelerazione decisiva e la fumata bianca sembra ormai imminente. Come riportato da Sky Sport, il club tedesco ha giudicato come “buone” le condizioni economiche proposte dalla dirigenza rossonera, aprendo di fatto la strada a una cessione.

L’operazione si avvia alla conclusione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che il Milan ritiene perfetta per il proprio bilancio e per valutare appieno le condizioni del giocatore prima di procedere all’acquisto definitivo. Il prezzo del riscatto non è ancora stato reso noto, ma le cifre totali dell’affare dovrebbero aggirarsi intorno ai 40 milioni di euro tra prestito e riscatto.

La scelta di puntare su Boniface è stata caldeggiata in primis da mister Max Allegri, che vede nel nigeriano il profilo ideale per il suo scacchiere tattico. La sua potenza fisica, la sua velocità e l’abilità nel finalizzare lo rendono il candidato perfetto per guidare l’attacco rossonero. Allegri ha seguito il giocatore con grande attenzione, convinto che le sue caratteristiche si sposino alla perfezione con il gioco che intende proporre.

La trattativa entra ora nella fase conclusiva, con la dirigenza del Milan che lavorerà per limare gli ultimi dettagli e fissare la data delle visite mediche. L’arrivo di Boniface darebbe il via a una serie di reazioni a catena nel reparto offensivo, con il Milan che si ritroverebbe un attaccante di primissimo livello per puntare in alto in tutte le competizioni. Il sogno di mister Allegri è a un passo dal diventare realtà.