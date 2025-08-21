Calciomercato Milan, svelate le cifre e la formula dell’arrivo di Victor Boniface! I dettagli di un colpo che si sta per concretizzare. Le ultimissime

Dopo settimane di trattative e un’inseguimento serrato a Rasmus Hojlund, il Milan ha deciso di cambiare rotta e virare con decisione su un nuovo obiettivo per il proprio attacco. Stando a quanto riportato stamattina dal Corriere della Sera, i rossoneri sono ormai vicinissimi a chiudere l’acquisto di Victor Boniface, un nome che da tempo faceva parte dei piani della dirigenza ma che ha visto un’accelerazione improvvisa solo nelle ultime ore.

La decisione di allontanarsi da Hojlund, il quale sembrava volere maggiori garanzie sul proprio futuro, ha spinto il Milan a muoversi con rapidità. La chiave di volta che ha sbloccato l’intera operazione per Boniface è stata l’apertura del Bayer Leverkusen a una formula di trasferimento che il Milan ha sempre preferito: il prestito con diritto di riscatto. Questa soluzione permette al club rossonero di spalmare l’investimento nel tempo e di valutare il giocatore sul campo prima di un eventuale acquisto a titolo definitivo.

L’operazione è stata impostata su una valutazione complessiva di circa 30 milioni di euro. Una cifra importante che riflette il valore e il potenziale del centravanti nigeriano, ma che, grazie alla formula del prestito, risulta meno onerosa nell’immediato. Boniface è un profilo che piace molto ai rossoneri per le sue qualità fisiche e tecniche e ora, con l’accordo tra i due club in dirittura d’arrivo, si attendono solo i dettagli finali per la chiusura dell’affare. Una svolta decisa che regala al Milan un nuovo numero 9 per la prossima stagione, mettendo fine a un lungo periodo di incertezze per il reparto offensivo.