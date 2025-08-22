Connect with us

Calciomercato Milan, arriva Boniface! Svelato l’orario dell’arrivo del nuovo bomber… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan è pronto ad accogliere il suo nuovo attaccante. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Victor Boniface è atteso a Milano nel pomeriggio di oggi per completare l’iter che lo porterà a vestire la maglia rossonera. L’accordo tra il club e il Bayer Leverkusen è stato trovato, e ora la palla passa alle fasi finali dell’operazione.

L’arrivo del centravanti nigeriano, classe 2000, segna il culmine di una trattativa condotta con cautela e determinazione da parte della dirigenza milanista. Il suo viaggio verso l’Italia ha un obiettivo preciso: sottoporsi a un’approfondita serie di visite mediche, un passaggio che assume un’importanza cruciale per la buona riuscita dell’affare.

Le preoccupazioni legate alla sua cartella clinica sono ben note, tanto che il Milan ha voluto vederci chiaro prima di dare il via libera definitivo. Il giocatore, in carriera, ha dovuto affrontare infortuni seri che ne hanno messo in discussione la continuità, e il club rossonero non intende lasciare nulla al caso. L’esito dei test medici, dunque, sarà il fattore determinante per la firma sul contratto.

Se tutto andrà per il verso giusto, Boniface firmerà il suo contratto pluriennale e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra, diventando un’opzione preziosa per l’attacco di Massimiliano Allegri. La giornata di oggi è un vero e proprio “dentro o fuori”: se supererà l’ultimo ostacolo, il Milan potrà finalmente annunciare il suo nuovo rinforzo offensivo, sperando che possa essere quel numero 9 che la squadra cerca da tempo.

