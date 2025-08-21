Calciomercato Milan, accelerata improvvisa per Boniface e trattativa verso la chiusura: Matteo Moretto racconta un grande retroscena. Le ultimissime sui rossoneri

Il mercato del Milan per l’attacco entra nel vivo con un nome che si fa sempre più concreto: Victor Boniface. Come rivelato da Matteo Moretto tramite un post su X, la trattativa con il Bayer Leverkusen è in una fase avanzata. La dirigenza rossonera sta spingendo forte per chiudere l’operazione in tempi brevi, e le recenti evoluzioni lasciano ben sperare i tifosi.

Secondo Moretto, nella giornata di ieri ci sono stati contatti diretti tra il Milan e il club tedesco per discutere la formula del trasferimento. L’idea dei rossoneri è quella di un prestito con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe di dilazionare l’investimento e valutarne le condizioni prima di procedere con l’acquisto a titolo definitivo.

Il calciatore, dal canto suo, ha già dato il suo assenso alla destinazione, un fattore decisivo che facilita notevolmente il proseguimento dei dialoghi. La volontà del giocatore di vestire la maglia del Milan è chiara, e questo spinge la dirigenza a insistere per chiudere l’affare.

Boniface non è l’unico nome sulla lista del Milan, ma è quello per cui il direttore sportivo Igli Tare sta spingendo maggiormente in queste ore. La sua forza fisica, unita alla sua abilità nel finalizzare, lo rende il profilo ideale per l’attacco di mister Max Allegri. La trattativa prosegue e le prossime ore saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a mettere a segno questo importante colpo di mercato.