Calciomercato Milan, accordo trovato per la cessione di Bondo! Ad un passo anche il sì del giocatore, ultimissime notizie sui rossoneri

Milan e Cremonese hanno trovato l’intesa per il futuro di Warren Bondo. L’accordo, come riportato da Daniele Longo, prevede un prestito secco del giovane centrocampista alla squadra grigiorossa. Questa formula non è casuale: il Milan crede fermamente nel potenziale del giocatore e non intende perderne il controllo, monitorandone la crescita da vicino in un ambiente dove avrà maggiori possibilità di giocare con continuità.

La scelta del prestito secco evidenzia la strategia del club rossonero, che vede in Bondo un elemento importante per il futuro. Le sue qualità tecniche e fisiche sono apprezzate a Milanello, ma la necessità di garantirgli un minutaggio costante ha spinto la dirigenza verso questa soluzione. La Cremonese rappresenta l’opportunità ideale per Bondo di mettersi in mostra e acquisire l’esperienza necessaria per tornare al Milan da protagonista.

Per quanto riguarda il giocatore, le indicazioni sono positive: Bondo è orientato ad accettare la destinazione, convinto che sia la mossa giusta per la sua carriera. Il suo percorso al Milan avrebbe potuto prendere una piega diversa se la situazione di Yunus Musah fosse cambiata prima. La partenza di Musah verso il Napoli avrebbe liberato un posto a centrocampo, offrendo a Bondo grandi possibilità di restare in rossonero. Tuttavia, le dinamiche del mercato hanno portato a questa soluzione, che permette a Bondo di non restare fermo e di continuare il suo sviluppo in una squadra ambiziosa e pronta ad accoglierlo.