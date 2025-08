Calciomercato Milan, saluta Warren Bondo? C’è questa squadra di Serie A che è pronta a chiudere per lui. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Warren Bondo potrebbe essere alla Cremonese, club che sta intensificando il suo pressing per acquisire il giovane centrocampista. Arrivato a Milanello la scorsa finestra di mercato invernale a titolo definitivo dal Monza per circa 10 milioni di euro, Bondo non ha trovato lo spazio sperato in rossonero. La sua avventura al Milan è iniziata con grande potenziale, ma il fitto traffico a centrocampo e la necessità di trovare una dimensione più adatta alle sue caratteristiche lo hanno spinto verso una potenziale nuova destinazione.

La Cremonese, che si sta muovendo con grande determinazione sul mercato, vede in Bondo il profilo ideale per rinforzare la propria mediana. La squadra grigiorossa, reduce da una stagione altalenante, ha bisogno di energia, dinamismo e qualità in mezzo al campo, caratteristiche che il giovane francese possiede in abbondanza. L’obiettivo della Cremonese è quello di garantire a Bondo un ruolo da protagonista, offrendogli la continuità di cui ha bisogno per crescere e dimostrare il suo valore.

Le trattative tra i due club sembrano essere a buon punto, con la formula del trasferimento che potrebbe essere un prestito, probabilmente con diritto di riscatto. Questa soluzione permetterebbe al Milan di monitorare i progressi del ragazzo e alla Cremonese di avere un elemento di qualità senza un esborso immediato. Il passaggio alla Cremonese rappresenterebbe per Warren Bondo un’opportunità cruciale per rilanciarsi e mettere in mostra il talento che ha convinto il Monza e poi il Milan a puntare su di lui. Per la Cremonese, invece, si tratterebbe di un acquisto importante, capace di alzare il livello tecnico della squadra e di dare una svolta alla stagione.