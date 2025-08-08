Calciomercato Milan, Bondo ha accettato il trasferimento alla Cremonese: dietro c’è lo zampino di Massimiliano Allegri. Le ultimissime notizie

Warren Bondo ha scelto di trasferirsi alla Cremonese, e in questa decisione un ruolo cruciale è stato giocato dal direttore sportivo del Milan Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri. Il giovane centrocampista, arrivato al Milan lo scorso gennaio dal Monza per una cifra vicina ai dieci milioni di euro, ha accettato un trasferimento in prestito secco al club grigiorosso.

Bondo ha avuto un incontro a Milanello proprio con Tare e Allegri. Durante il confronto, i due dirigenti hanno espresso la loro opinione, consigliando al centrocampista di cercare un’opportunità per giocare con maggiore continuità. L’idea è che Bondo, pur essendo considerato un prospetto interessante, abbia bisogno di minuti in campo per maturare e completare il suo percorso di crescita, cosa che a Milanello, con la forte concorrenza, sarebbe stata più difficile da ottenere.

La mossa di Tare e Allegri evidenzia una strategia chiara: gestire il talento giovane in modo che possa esprimersi al meglio. Allegri, noto per la sua attenzione ai dettagli e alla crescita dei calciatori, ha evidentemente valutato che un’esperienza in una squadra come la Cremonese fosse l’ideale per le esigenze di Bondo in questa fase della sua carriera. Il ruolo di Igli Tare è stato quello di facilitare l’operazione, trovando la destinazione giusta e definendo i dettagli del prestito. La scelta della Cremonese è stata vista come la soluzione migliore per garantire a Bondo il minutaggio necessario per acquisire esperienza.