Calciomercato Milan, il Bologna ha preso la decisione definitiva sul futuro di Pobega: adesso è ufficiale. Le ultimissime notizie

Si chiude l’esperienza di Tommaso Pobega al Bologna. Come ampiamente previsto e ora confermato, il club felsineo ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il centrocampista, che farà così ritorno al Milan al termine del suo prestito. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, ponendo fine alle speculazioni sul futuro del classe ’99.

Grazie ragazzi per questa bellissima stagione passata insieme e culminata con la storica vittoria della Coppa Italia ❤️🏆💙



In bocca al lupo per il vostro futuro 🍀#WeAreOne pic.twitter.com/PUYsIpcgFz — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 30, 2025

Pobega era arrivato a Bologna con grandi aspettative, ma la sua stagione è stata caratterizzata da alti e bassi. Nonostante il suo impegno costante e la professionalità sempre dimostrata, il centrocampista non è riuscito a trovare la continuità di rendimento e il minutaggio sperati. Le sue prestazioni, pur apprezzabili in alcuni frangenti, non hanno convinto appieno la dirigenza rossoblù a investire una cifra significativa per il suo acquisto a titolo definitivo.

Il Milan riaccoglie dunque Pobega in organico. Sarà ora compito del club rossonero e del nuovo staff tecnico valutare la sua posizione. Le opzioni sono diverse: Pobega potrebbe rimanere a Milanello per cercare di ritagliarsi un ruolo nella rosa, oppure potrebbe essere nuovamente ceduto in prestito o a titolo definitivo, in base alle esigenze della squadra e alle offerte che perverranno. La certezza è che, per ora, il suo futuro è di nuovo a tinte rossonere.