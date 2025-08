Calciomercato Milan, inserimento a sorpresa del Bologna per il grande obiettivo: la situazione è questa. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Milan sta dimostrando grande dinamismo sul mercato. Oltre all’affare Jashari, ormai in dirittura d’arrivo, i rossoneri stanno spingendo per chiudere anche la trattativa per Zachary Athekame, difensore dello Young Boys, in tempi brevi. Il club milanista, sotto la guida del direttore sportivo Igli Tare, ha accelerato i contatti per il giovane talento, ma la situazione si è rivelata più complessa del previsto a causa della forte concorrenza e delle diverse valutazioni economiche.

L’offerta iniziale del Milan, che ammontava a 7 milioni di euro, è stata prontamente respinta dallo Young Boys. Il club svizzero è consapevole del valore del suo difensore e sa di poter contare su proposte più vantaggiose. Infatti, sul tavolo dei dirigenti elvetici ci sarebbero offerte da Francia e Inghilterra che si aggirano intorno ai 10 milioni di euro. Questa competizione ha alzato l’asticella e ha costretto il Milan a riconsiderare la sua strategia.

A complicare ulteriormente la situazione si è aggiunto un tentativo di inserimento del Bologna di Giovanni Sartori, noto per la sua abilità nello scovare e valorizzare giovani talenti. Con più club interessati, la trattativa è diventata una vera e propria corsa contro il tempo. Per assicurarsi le prestazioni di Athekame, il Milan dovrà quasi certamente rilanciare la sua proposta, avvicinandosi alle cifre offerte dalla concorrenza. L’intenzione è quella di chiudere l’affare rapidamente per evitare spiacevoli sorprese e rafforzare ulteriormente la rosa in vista della nuova stagione.