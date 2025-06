Calciomercato Milan, blitz in Germania per Granit Xhaka: il centrocampo rossonero cerca esperienza. Serve una mossa di Tare

Calciomercato Milan, Igli Tare pronto al secondo blitz in Germania per cercare di avanzare nella trattativa per Granit Xhaka

Il calciomercato Milan non molla la presa su Granit Xhaka, il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen che si è affermato come uno dei principali obiettivi per rafforzare il reparto mediano rossonero. Con la partenza di Reijnders e la probabile cessione di Musah, il club di via Aldo Rossi è alla ricerca di esperienza e qualità da affiancare a un altro potenziale innesto di spicco come Luka Modric. L’età di Xhaka, quasi trentatreenne, lo rende un profilo ideale per dare solidità e leadership a un centrocampo in fase di profondo rinnovamento.

La trattativa per portare il capitano della nazionale elvetica a Milano si sta rivelando più complessa del previsto, non per la volontà del giocatore. Granit Xhaka ha infatti già dato la sua totale disponibilità al trasferimento, affascinato dalla possibilità di vestire la prestigiosa maglia del Milan e di misurarsi con un nuovo campionato. L’ostacolo principale, come sottolineato anche dalla Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna, è rappresentato dal Bayer Leverkusen. Le “Aspirine” stanno innalzando un vero e proprio muro, dimostrando una forte resistenza nel voler cedere un’altra pedina fondamentale del loro scacchiere tattico in questa sessione di mercato estiva.

La Gazzetta dello Sport, nel suo pezzo mattutino, è chiara: “Per avere Xhaka serve un blitz a Leverkusen“. Un sottotitolo aggiunge dettagli cruciali: “Il Bayer non molla il suo regista: solo un summit può indirizzare l’affare“. Questa indicazione è stata raccolta con attenzione dalla dirigenza rossonera. L’idea, ormai sempre più concreta, è che Igli Tare, direttore sportivo del Milan, possa muoversi personalmente verso la Germania nei prossimi giorni. L’obiettivo del summit in terra tedesca è duplice: da un lato, rafforzare la volontà del Milan di acquisire il giocatore, e dall’altro, sedersi al tavolo delle trattative con la dirigenza del Bayer Leverkusen per cercare di superare le resistenze e trovare una quadra economica e contrattuale che possa sbloccare l’affare.

Il Milan è consapevole dell’importanza di un profilo come quello di Xhaka: un giocatore con grande visione di gioco, capace di dettare i ritmi, con un tiro potente dalla distanza e un’innata leadership che lo rende un punto di riferimento in campo e nello spogliatoio. La sua esperienza internazionale, maturata sia con il club che con la nazionale, sarebbe un valore aggiunto inestimabile per una squadra che punta a tornare ai vertici sia in Italia che in Europa. Il successo di questa missione tedesca sarà cruciale per le ambizioni del Milan e per la composizione finale del suo centrocampo nella prossima stagione.