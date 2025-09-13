Calciomercato Milan, aneddoto Bissouma! Offerto in estate come occasione low cost, la posizione di Tare e Allegri sul centrocampista

Calciomercato Milan, retroscena Bissouma: il centrocampista del Tottenham era stato offerto in estate. I dettagli

La scorsa estate il calciomercato Milan ha avuto un’opportunità di mercato inaspettata: Yves Bissouma. Il centrocampista del Tottenham, con un contratto in scadenza nel 2026, è stato infatti proposto ai rossoneri nel corso del mese di giugno e luglio. A svelare questo retroscena è stato Matteo Moretto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato.

Il Profilo di Yves Bissouma

Yves Bissouma è un mediano di 29 anni, con un’esperienza significativa in Premier League. È stato acquistato dal Tottenham nel 2022 dal Brighton per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Nonostante l’investimento, il suo percorso con gli Spurs è stato altalenante, tanto da renderlo un giocatore in uscita e, a quanto pare, ancora oggi sul mercato.

La Proposta al Milan

Secondo le parole di Moretto, la proposta è stata formalizzata durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ha però declinato l’offerta. Questa decisione non è dipesa da una mancanza di interesse per il giocatore in sé, ma dal fatto che Bissouma non rientrava tra le priorità del club in quel momento. I rossoneri avevano già individuato altri profili per rinforzare la linea mediana e hanno preferito concentrarsi su quelle operazioni.

Le Scelte del Milan e il Futuro di Bissouma

Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, ha preferito investire su giocatori più giovani e con caratteristiche diverse, ritenute più adatte al progetto tecnico. Nonostante la grande esperienza in Premier League di Bissouma, il club ha valutato che le risorse economiche e le priorità tattiche fossero meglio direzionate altrove.

L’operazione, quindi, non si è concretizzata, ma il retroscena svelato da Moretto apre la porta a possibili nuovi scenari. Bissouma, ancora oggi considerato un esubero dal Tottenham, potrebbe tornare d’attualità per il calciomercato di gennaio. Il suo nome è stato proposto non solo al Milan ma anche ad altri club, e non è escluso che il suo futuro possa essere in Serie A. L’arrivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri al Milan ha segnato un cambio di rotta nella politica di mercato e ha portato a scelte precise, che hanno allontanato il club dall’opzione Bissouma.