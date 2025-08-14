Calciomercato Milan, Bierhoff spiega: «Hojlund o Vlahovic? Il tema non è chi prendere tra i due e vi spiego perchè»

Calciomercato Milan, Oliver Bierhoff, leggenda rossonera, ha parlato del possibile arrivo a Milanello di uno tra Vlahovic e Hojlund

La leggenda rossonera Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan e icona del calcio tedesco, ha offerto la sua prospettiva sul momento delicato che sta attraversando il club meneghino, in particolare sulla cruciale ricerca di un nuovo centravanti. In un’intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Bierhoff ha analizzato le sfide che attendono il Milan nella prossima stagione, sottolineando come il successo non dipenda unicamente dal talento del singolo attaccante.

“Il Milan viene da una stagione molto difficile“, ha esordito Bierhoff, evidenziando la necessità di un cambio di rotta. “L’obiettivo deve essere alto, la Champions, ma deve essere più costante e concreto“. Le sue parole risuonano come un monito per la dirigenza rossonera, ora guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, affinché si concentri sulla solidità complessiva della squadra.

Il dibattito sul mercato degli attaccanti ha visto Bierhoff esprimere una preferenza chiara, pur con le dovute premesse. Riguardo ai nomi caldi come Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, l’ex bomber ha dichiarato: “Premetto che conosco pochissimo Hojlund, quindi non sarebbe serio giudicarlo. Vlahovic sì, gioca in Italia da tanto, quindi non ci sarebbero problemi di adattamento“. Questa considerazione sull’adattamento è cruciale, specialmente in un campionato tattico come la Serie A, dove l’impatto immediato di un nuovo acquisto può fare la differenza. L’esperienza di Vlahovic nel calcio italiano lo renderebbe, secondo Bierhoff, una scommessa più sicura rispetto a un talento emergente ma meno rodato come Hojlund.

Tuttavia, il punto focale dell’analisi di Bierhoff non è tanto chi debba essere il nuovo numero nove, quanto ciò che serve per farlo rendere al meglio. “Però spesso si dimentica una cosa: serve una squadra che giochi per il 9, che crei situazioni con cross, passaggi, manovra“, ha enfatizzato l’ex attaccante. Questa affermazione smentisce l’idea che un grande centravanti possa risolvere da solo i problemi offensivi di una squadra. “Ricordo che, quando le mie squadre avevano problemi, neanch’io rendevo al massimo. Non è solo questione di centravanti“.

Le parole di Bierhoff sono un richiamo importante per Igli Tare e Massimiliano Allegri. Non basta acquistare un bomber di razza; è fondamentale costruire un sistema di gioco che lo supporti, che sappia creare occasioni e che metta il centravanti nelle condizioni ideali per segnare. Il Milan ha bisogno di ritrovare quella fluidità offensiva e quella capacità di rifornire l’area che lo hanno caratterizzato in passato. La costruzione del gioco e la creazione di manovre offensive efficaci saranno altrettanto importanti quanto il nome del giocatore che indosserà la maglia numero nove.

In vista della prossima sessione di mercato, il Milan dovrà considerare attentamente l’intera struttura della squadra, non limitandosi alla ricerca del singolo attaccante risolutore. Il messaggio di Oliver Bierhoff è chiaro: per raggiungere la Champions League e puntare a traguardi ambiziosi, il Milan dovrà essere più di un semplice agglomerato di talenti; dovrà essere una squadra coesa, capace di giocare per il suo centravanti e di supportarlo in ogni fase del gioco. Solo così il nuovo attaccante, chiunque esso sia, potrà esprimere il suo massimo potenziale e riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.