Calciomercato Milan, Biasin spinge per Vlahovic al Milan: «Allegri ne ha bisogno, sono sicuro che con lui…». Le ultimissime notizie

Il Milan ha iniziato la stagione con il piede giusto in Coppa Italia, ma la priorità del mercato rimane chiara: trovare il nuovo numero 9 da mettere a disposizione di mister Max Allegri. Di questo ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale per TMW, analizzando la situazione e i nomi che circolano con maggiore insistenza.

“Il Milan ha fatto il suo esordio ufficiale ed è stato un buon esordio, infortunio di Leao a parte,” ha esordito Biasin. “Anche in casa rossonera tutto passa dalla punta. I nomi sono sempre quelli: Hojlund e Vlahovic, non per forza in quest’ordine.” La sensazione è che la dirigenza milanista attenderà gli ultimi giorni di mercato per piazzare l’affondo decisivo, in un’asta che potrebbe infiammarsi da un momento all’altro.

Biasin ha espresso la sua preferenza personale, puntando forte sul centravanti serbo: “Si va a gusti personali: il qui presente pensa che il serbo non sarebbe affatto la ciliegina sulla torta, ma una gran fettona della torta stessa.” Un’affermazione che sottolinea il potenziale di Dusan Vlahovic e il suo impatto che potrebbe essere ben più che marginale sulla rosa rossonera.

Certo, il nome di Vlahovic divide, ma su un punto Biasin non ha dubbi: “C’è a chi non piace, di sicuro piace ad Allegri che saprebbe benissimo come farlo rendere alla grande.” Il rapporto tra il tecnico e il giocatore, già consolidato alla Juventus, potrebbe essere l’elemento chiave per sbloccare la trattativa e dare al Milan un attaccante di assoluto livello. La corsa al numero 9 entra nel vivo e i prossimi giorni saranno decisivi per capire chi vestirà la maglia più ambita dell’attacco rossonero.