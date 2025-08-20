Calciomercato Milan, il futuro di Rabiot diventa un caso: le ultime parole di Biasin mescolano le carte in tavola. Le ultimissime sui rossoneri

Le voci di mercato continuano a rincorrersi, e tra i nomi più caldi figura quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, dopo un acceso alterco con un compagno di squadra, è finito sul mercato e la sua esperienza al Marsiglia sembra essere giunta al capolinea. Un’occasione che ha subito attirato l’attenzione di diversi club, e in Italia si è subito parlato di un possibile interesse del Milan. A gettare acqua sul fuoco, però, è stato il collega Fabrizio Biasin, che nel suo editoriale per TMW ha espresso i suoi dubbi.

“Rabiot ha scazzato con l’OM ed è finito sul mercato. È una buona occasione per molti anche in Italia, ma è anche vero che certe situazioni si ripetono e il ragazzo inizia ad avere i suoi 30 anni.” Con queste parole, Biasin ha sottolineato il rischio legato a un giocatore dal carattere non sempre facile, e l’età che avanza potrebbe rappresentare un fattore di rischio per un investimento.

Il giornalista ha poi commentato la presunta attenzione del Milan: “Qualcuno dice ‘Milano osserva interessata’ ma francamente così non sembra.” Una dichiarazione che ridimensiona notevolmente le indiscrezioni circolate nelle scorse ore e frena l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. L’idea di un ritorno di Rabiot in Serie A, con la maglia del Milan, non trova quindi riscontro, almeno per il momento.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan deciderà di farsi avanti concretamente per un giocatore dal grande talento ma dalla personalità complessa, o se, come suggerisce Biasin, l’interesse è solo superficiale.