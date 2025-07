Calciomercato Milan, Biasin elogia Allegri! Parole precise sul tecnico livornese

Calciomercato Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha elogiato Massimiliano Allegri per il comportamento pubblico del mister

Il calciomercato estivo del Milan entra nel vivo, con i riflettori puntati sulle mosse del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e del tecnico Massimiliano Allegri. Le aspettative sono alte e l’ambiente rossonero freme per capire come verrà plasmata la squadra in vista della prossima stagione. Il giornalista Fabrizio Biasin, nel suo recente editoriale per TuttoMercatoWeb (TMW), ha offerto una panoramica interessante sulle dinamiche interne ed esterne che stanno caratterizzando le operazioni del Diavolo, fornendo spunti cruciali per comprendere le strategie adottate.

Biasin sottolinea un aspetto fondamentale del modus operandi di Massimiliano Allegri: “Allegri – sua marca di fabbrica – non si lagna in pubblico e fa benissimo: se ti serve roba lo devi far presente in privato.” Questa frase racchiude l’approccio pragmatico dell’allenatore, che preferisce gestire le esigenze della squadra lontano dai riflettori, mantenendo una comunicazione interna e riservata con la dirigenza. Tale atteggiamento contribuisce a preservare la serenità dell’ambiente e a evitare speculazioni inutili che potrebbero destabilizzare il mercato. La discrezione di Allegri, dunque, si rivela un elemento chiave nella gestione delle trattative e nella costruzione di una squadra coesa.

Il focus principale dell’editoriale di Biasin si sposta poi su Igli Tare, il nuovo DS del Milan, e sul suo lavoro indefesso. “Per il resto bisogna semplicemente far lavorare Tare che, infatti, si dà da fare sia all’esterno (per Jashari il braccio di ferro continua, ma si intravede il traguardo) e all’interno (il ds ha avuto l’ok dalla società per trattare Vlahovic).” Queste parole evidenziano la duplice azione di Tare: da un lato la gestione delle trattative in entrata con club esterni, come nel caso di Jashari, per il quale la negoziazione si preannuncia intensa ma promettente. Dall’altro, la capacità di Tare di ottenere il via libera dalla società per obiettivi di alto profilo, come Dusan Vlahovic.

La trattativa Vlahovic è indubbiamente il piatto forte di questo mercato per il Milan. Biasin ammette l’incertezza sull’esito finale: “Ecco, Dusan: non abbiamo la minima idea di come andrà a finire la faccenda, ma possiamo ipotizzare che sia un affare destinato a scaldarsi a mercato stra-inoltrato.” Questa previsione suggerisce che la strategia del Milan, e in particolare di Tare, potrebbe essere quella di attendere le fasi finali del mercato per sferrare l’attacco decisivo. L’obiettivo è chiaro: “Se il Milan riuscirà a strappare costui alla Signora a prezzi modici avrà fatto un gran colpo, perché è vero che trotterella da un biennio, ma è altrettanto vero che il suo mestiere – se ben inquadrato – lo sa fare eccome”. L’enfasi è posta sulla possibilità di acquisire Vlahovic a condizioni economiche vantaggiose, trasformando quella che sembra una scommessa in un colpo da maestro. Nonostante un periodo meno brillante, le qualità intrinseche di Vlahovic come attaccante sono indiscusse, e un contesto tattico adeguato sotto la guida di Allegripotrebbe rilanciarlo definitivamente.

In sintesi, il mercato del Milan si sta delineando sotto il segno della strategia e della pazienza. Con Igli Tare al timone delle operazioni e Massimiliano Allegri a dettare la linea tattica, i tifosi rossoneri possono attendersi mosse ponderate, mirate a rafforzare la squadra con innesti di qualità e a prezzi sostenibili. La ricerca di un attaccante di peso come Vlahovic, unita all’attenzione per giovani talenti come Jashari, dimostra la volontà del Milan di costruire un futuro solido e ambizioso.