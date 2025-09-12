Calciomercato Milan, rivelazione clamorosa di Luca Bianchin: la notizia sul possibile trasferimento di Pulisic in estate. Le ultimissime

Su gazzetta.it, il giornalista Luca Bianchin ha analizzato la situazione dei calciatori che il Milan ha voluto tenere nella sua rosa durante l’estate. Secondo Bianchin, sono pochi i giocatori che hanno avuto la certezza di rimanere, senza il rischio di un addio.

Tra questi, il primo nome che spicca è quello di Matteo Gabbia. Il difensore ha vissuto un anno sereno, senza che il suo futuro venisse messo in discussione. Stesso discorso per Ruben Loftus-Cheek, che secondo il giornalista è stato blindato “al 99%”. Bianchin sottolinea che questa decisione è stata presa in fretta da Massimiliano Allegri, ancor prima di vedere il giocatore in campo, segno della grande fiducia riposta in lui dal tecnico.

La situazione è stata leggermente diversa per Christian Pulisic e Strahinja Pavlovic. Pur non essendo mai stati vicini a una cessione, il loro futuro ha conosciuto qualche “brivido”. Per Pulisic, si sono registrate voci su presunte offerte da club arabi, che però sono state di breve durata. Per Pavlovic, invece, le voci si sono limitate a qualche ipotesi di cessione durante la sessione invernale di calciomercato.

Questo quadro tracciato da Bianchin evidenzia la volontà del Milan di mantenere uno zoccolo duro di giocatori, considerato fondamentale per il progetto tecnico. Il direttore sportivo Tare e l’allenatore Allegri sembrano aver lavorato in sintonia per assicurare la stabilità della rosa, puntando sulla continuità per raggiungere gli obiettivi stagionali.