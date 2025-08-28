Calciomercato Milan, Bianchin non si nasconde: «Mesi folli, adesso Tare sta pensando a…». Le ultimissime sui rossoneri

Le mosse di mercato del Milan si fanno sempre più frenetiche, e a commentare la situazione è il giornalista Luca Bianchin di gazzetta.it. Secondo Bianchin, le trattative rossonere sono state “folli, con cambiamenti di idea improvvisi”, ma ora sembrano concentrarsi su due nomi principali per l’attacco: Christopher Nkunku e Artem Dovbyk.

Nkunku: il principale obiettivo del Milan

Nelle ultime ore, Christopher Nkunku è diventato il candidato numero uno per rinforzare l’attacco del Milan. La trattativa con il Chelsea è ancora in fase di definizione, ma si ipotizza che un accordo possa essere trovato per una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. I Blues, infatti, sono aperti a una cessione a titolo definitivo per il giocatore, una soluzione che preferirebbero per non vincolare l’unico slot per un prestito concesso dal regolamento. Per il Milan di Allegri e Tare, il nodo principale rimane l’ingaggio del francese, che dovrà essere gestito per rientrare negli standard del club, con una cifra ipotizzabile intorno ai 5 milioni di euro.

Dovbyk: il piano B e la possibile doppia operazione

Oltre a Nkunku, il Milan non perde di vista Artem Dovbyk, centravanti della Roma. Secondo Bianchin, la squadra rossonera si è informata per l’attaccante ucraino, che nella capitale non è più la prima scelta. L’idea è quella di prenderlo in prestito, una strada definita “non semplice ma non impossibile”. L’operazione potrebbe diventare complicata per la Roma, che per liberare il giocatore dovrebbe a sua volta trovare un’alternativa in attacco.

L’interesse per Dovbyk apre a due possibili scenari per il Milan. Il primo, meno probabile, è che l’ucraino sia il piano B nel caso in cui la trattativa per Nkunku dovesse saltare. Il secondo, più intrigante, è la possibilità di una doppia operazione. In questo caso, il Milan potrebbe riuscire a portare a casa entrambi i giocatori, rinforzando in modo massiccio il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. La situazione è in continua evoluzione, e le prossime ore saranno decisive per capire quali saranno i nomi che andranno a vestire la maglia rossonera.