Calciomercato Milan, Bianchin conferma tutto! Trattativa ancora possibile a queste condizioni. Ultime

Calciomercato Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha confermato il possibile scambio tra Santiago Gimenez e Dovbyk

Nel panorama del calciomercato che tiene tutti con il fiato sospeso, emerge una notizia bomba direttamente da gazzetta.it, per mano del noto giornalista Luca Bianchin. Un’indiscrezione che ha acceso l’interesse dei tifosi di Milan e Roma: un potenziale scambio tra due dei più promettenti attaccanti del momento, Santiago Gimenez e Artem Dovbyk.

Il clamoroso scambio: Dovbyk al Milan, Gimenez alla Roma

Secondo quanto riportato da Bianchin, i due storici club italiani avrebbero effettivamente intavolato una trattativa per uno scambio che avrebbe del clamoroso. L’idea era quella di portare il bomber ucraino Artem Dovbyk a Milano, per rinforzare l’attacco rossonero, e di cedere il messicano Santiago Gimenez alla Roma. Un’operazione che avrebbe rivoluzionato le strategie offensive di entrambe le squadre, inserendo i rispettivi centravanti in contesti tattici e campanili diversi.

L’operazione, al momento, è considerata improbabile ma non del tutto esclusa. Le ragioni sono principalmente due: la prima riguarda la mancanza di un accordo totale tra i club, che non hanno ancora trovato la quadra su tutti i dettagli della trattativa. La seconda, e forse la più significativa, è la mancanza di luce verde da parte di Gimenez stesso. Il giocatore messicano, finora, non avrebbe manifestato un’apertura totale a un trasferimento che lo vedrebbe protagonista a Roma, lasciando in sospeso il suo futuro.

Le prossime ore: il Milan di Tare e Allegri al lavoro

Nonostante le difficoltà, la tensione resta alta. Mancano ancora meno di 40 ore alla chiusura del calciomercato estivo, con una domenica e un lunedì che si preannunciano ricchi di colpi di scena. Come sottolineato da Bianchin, il calciomercato Milan, sotto la nuova gestione del DS Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, ha ancora diversi assi nella manica da giocare. Tra le operazioni su cui i rossoneri stanno lavorando attivamente, si segnalano la trattativa per il centrocampista Adrien Rabiot, la ricerca di un nuovo difensore centrale per rinforzare la retroguardia, e la possibile cessione del talentuoso Musah.

Questo scenario rende il finale di mercato per il Milan un vero e proprio crocevia per le ambizioni della squadra. Tare e Allegri dovranno prendere decisioni rapide e strategiche per completare la rosa nel migliore dei modi. La situazione di Dovbyk e Gimenez resta un caso aperto, un capitolo ancora tutto da scrivere di una storia di mercato che potrebbe regalare un colpo di scena finale in extremis. La scena calcistica italiana è pronta a una conclusione da brividi, con le ultime ore che potrebbero trasformare il destino di diversi giocatori e club. Tutti gli occhi sono puntati sulle sedi di Milan e Roma, in attesa di una svolta che potrebbe arrivare da un momento all’altro.