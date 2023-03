Calciomercato Milan, casting attaccante: nel mirino c’è Beto

Il Milan dovrà intervenire sul reparto offensivo nella prossima sessione di calciomercato. Un obiettivo è Beto dell’Udinese

Con un Ibrahimovic sul viale del tramonto e la delusione Origi, il Milan dovrà per forza di cose mettere mano al reparto degli attaccanti nel prossimo calciomercato. Il solo Giroud, fresco di rinnovo per una stagione, non può bastare.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i rossoneri hanno messo nel mirino Beto dell’Udinese.