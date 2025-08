Calciomercato Milan, nuova pretendente per Bennacer ma c’è un grosso ostacolo da superare: Tare irremovibile

Calciomercato Milan, nelle ultime anche il Besiktas si è interessato a Bennacer: nodo formula, no di Tare al prestito dell’algerino

Nelle ultime ore, il futuro di Ismaël Bennacer nel calciomercato Milan è tornato al centro delle discussioni, con i turchi del Besiktas che hanno palesato un forte interesse per il talentuoso centrocampista algerino. L’approccio da parte del club di Istanbul, tuttavia, si scontra con la linea intransigente del Milan per quanto riguarda la formula del trasferimento. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il club rossonero, in questa fase del mercato, non apre assolutamente a nuovi prestiti, preferendo soluzioni che garantiscano un’entrata economica immediata o definitiva.

L’interesse del Besiktas per Bennacer non è una novità assoluta. Il club turco, noto per la sua ambizione e per la capacità di attrarre giocatori di calibro internazionale, vede nell’algerino il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Le qualità tecniche di Bennacer, la sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la sua duttilità tattica lo rendono un elemento estremamente appetibile sul mercato. Tuttavia, la situazione finanziaria di molti club, inclusi quelli turchi, spesso impone di cercare soluzioni creative, come appunto il prestito con diritto o obbligo di riscatto, che il Milan sembra voler categoricamente escludere.

La posizione del Milan è chiara e dettata da una precisa strategia di mercato messa a punto dal nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, e in accordo con il nuovo tecnico, Massimiliano Allegri. Dopo diverse stagioni in cui il club ha spesso fatto ricorso a prestiti, sia in entrata che in uscita, l’attuale dirigenza intende capitalizzare al massimo sul proprio parco giocatori. Ogni cessione deve portare un beneficio economico significativo, sia per finanziare nuovi acquisti sia per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. Questo significa che per Bennacer, così come per altri elementi della rosa che potrebbero essere ceduti, il Milan valuterà solo offerte di acquisto a titolo definitivo o, al massimo, prestiti con obbligo di riscatto a cifre predeterminate e congrue al valore del giocatore.

L’arrivo di Igli Tare come Direttore Sportivo ha segnato l’inizio di una nuova era per il Milan, improntata a una maggiore razionalità economica e a una gestione più oculata delle risorse. La sua esperienza, maturata in anni di successi alla Lazio, lo rende l’uomo giusto per ottimizzare il valore della rosa e portare a termine operazioni vantaggiose per il club. Allo stesso modo, il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina indica la volontà di costruire una squadra solida e competitiva, dove ogni giocatore deve essere funzionale al progetto tattico e al raggiungimento degli obiettivi stagionali. Entrambi i dirigenti, quindi, sono allineati sulla necessità di non svendere i propri talenti e di massimizzare il ritorno dagli investimenti.

Cosa Significa per Bennacer?

Per Ismaël Bennacer, la situazione è delicata. Se da un lato l’interesse di un club come il Besiktas testimonia il suo valore internazionale, dall’altro la ferma posizione del Milan potrebbe complicare un eventuale trasferimento. Il giocatore, che ha dimostrato grande attaccamento alla maglia rossonera, potrebbe trovarsi di fronte alla necessità di accettare una cessione a titolo definitivo se il Besiktas o un altro club volesse assicurarsi le sue prestazioni.

Prossimi Sviluppi del Mercato

Le prossime settimane saranno decisive per capire l’evoluzione di questa vicenda. Il Besiktas dovrà decidere se modificare la propria offerta, presentando una proposta d’acquisto che soddisfi le richieste del Milan. Altrimenti, il club rossonero continuerà a puntare su Bennacer come elemento chiave del proprio centrocampo, sotto la guida di Allegri e con la supervisione di Tare. Il mercato è fluido e ogni giorno può portare nuove sorprese, ma la linea del Milan sul prestito sembra, al momento, irremovibile.