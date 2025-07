Calciomercato Milan, Bennacer ai saluti? Offerta in arrivo e dialoghi ben avviati. Tare fa cassa

Calciomercato Milan, ben avviata la trattativa con l’Al Ittihad per Ismael Bennacer: pronta un’offerta da almeno 10 milioni di euro

Secondo quanto riportato, l’Al-Ittihad starebbe preparando un’offerta significativa di circa 10 milioni di euro per il talentuoso centrocampista del calciomercato Milan, Ismaël Bennacer. Questa potenziale mossa potrebbe rimodellare le dinamiche del centrocampo per entrambi i club, soprattutto in considerazione dei recenti cambiamenti strategici a San Siro.

L’interesse del club della Saudi Professional League evidenzia una tendenza crescente di talenti europei di spicco che vengono presi di mira da squadre mediorientali finanziariamente robuste. Bennacer, pilastro del centrocampo milanista per diverse stagioni, è stato determinante nei loro successi, inclusa la vittoria dello Scudetto nella stagione 2021-2022. La sua capacità di recuperare palloni, distribuire il gioco con precisione e avanzare lo rende una risorsa preziosa, e la sua potenziale partenza lascerebbe un vuoto considerevole per i Rossoneri.

Per il Milan, il momento di questa offerta è particolarmente degno di nota. Il club ha recentemente subito significativi cambiamenti strutturali, accogliendo Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegricome nuovo allenatore. Entrambe le nomine segnano un nuovo capitolo per il Milan, con un chiaro intento di rafforzare la squadra e competere ai massimi livelli. La ipotetica vendita di Bennacer, sebbene finanziariamente allettante, presenterebbe senza dubbio a Tare e ad Allegri la loro prima grande sfida: trovare un sostituto adeguato che possa integrarsi perfettamente nel sistema tattico di Allegri.

Ismaël Bennacer, arrivato al Milan nel 2019 dall’Empoli, si è rapidamente affermato come uno dei beniamini dei tifosi grazie al suo stile di gioco tenace e alle sue prestazioni costanti. La sua partnership a centrocampo è stata cruciale nel controllare il ritmo delle partite e nel fornire un solido schermo difensivo. Un’offerta di 10 milioni di euro, sebbene consistente per un giocatore del suo calibro, potrebbe essere considerata da alcuni un prezzo ragionevole date le attuali dinamiche di mercato e l’età e l’esperienza del giocatore. Tuttavia, per un club come il Milan che mira a tornare nell’élite europea, trattenere i giocatori chiave è fondamentale.

L’iniezione finanziaria dell’Al-Ittihad potrebbe fornire al Milan fondi cruciali da reinvestire nel mercato. Igli Tare, rinomato per le sue astute capacità di scouting e negoziazione durante il suo mandato alla Lazio, avrebbe il compito di identificare e assicurarsi un centrocampista che non solo eguagli la qualità di Bennacer, ma che si adatti anche alla visione strategica di Allegri. Allegri, noto per il suo approccio pragmatico e tatticamente flessibile, probabilmente darebbe la priorità a un giocatore con forti attributi difensivi combinati con una buona capacità di passaggio e una comprensione del gioco posizionale.

Le prossime settimane saranno cruciali mentre il Milan valuta l’offerta dell’Al-Ittihad. La decisione dipenderà da vari fattori, tra cui il desiderio dello stesso Bennacer, la strategia finanziaria del club e la disponibilità di sostituti adeguati sul mercato. Qualora Bennacer dovesse partire, segnerebbe la fine di un’era importante per il centrocampista algerino al Milan e darebbe il via a una nuova sfida per Tare e Allegri mentre cercano di costruire una squadra capace di lottare per i titoli sia nazionali che europei.