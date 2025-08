Calciomercato Milan, cambia il futuro di Bennacer? No all’Arabia ma spuntano due campionati inaspettati

Calciomercato Milan, può cambiare il futuro di Bennacer: no all’Arabia Saudita, spuntano gli interessi da Russia e Turchia

L’estate calcistica è in pieno fermento e il calciomercato Milan non smette di regalare colpi di scena. Tra i nomi che potrebbero infiammare le prossime settimane c’è sicuramente quello di Ismaël Bennacer, il talentuoso centrocampista algerino attualmente in forza al Milan. Secondo quanto riportato dal noto giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, su di lui si sarebbero mosse due importanti realtà calcistiche: un club turco e un club russo avrebbero infatti chiesto informazioni per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Questa notizia, rilanciata con l’hashtag #transfers, suggerisce un futuro lontano da Milanello per l’ex Empoli, dato che Bennacer “non è nei piani del Milan”.

L’indiscrezione di Schira apre scenari interessanti per il centrocampista classe ’97. Dopo diverse stagioni in rossonero, nelle quali ha alternato momenti di grande brillantezza a periodi meno incisivi, il suo destino sembra ora lontano dal capoluogo lombardo. La decisione del Milan di cederlo, o quantomeno di non considerarlo un punto fermo per la prossima stagione, si inserisce in un contesto di profonda rifondazione e di cambiamento tattico che sta interessando la società rossonera.

Con l’arrivo di Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera in qualità di nuovo allenatore del Milan, è chiaro che la dirigenza stia operando scelte ben precise per plasmare la squadra a immagine e somiglianza delle idee del tecnico livornese e del nuovo DS. Tare, noto per la sua abilità nel scovare talenti e nel costruire rose competitive con un occhio al bilancio, e Allegri, fautore di un calcio più pragmatico e basato sulla solidità difensiva e sulla concretezza a centrocampo, potrebbero aver valutato che le caratteristiche di Bennacer non si sposano perfettamente con il nuovo assetto tattico che intendono implementare.

La notizia dell’interesse di un club turco e un club russo sottolinea la valutazione internazionale di Bennacer, nonostante un’ultima stagione forse al di sotto delle aspettative. Il campionato turco, in particolare, è spesso una destinazione ambita per giocatori che cercano un nuovo stimolo e un ruolo da protagonista, in club con grande passione e tifoserie calde. Non è un caso che molti ex “big” dei campionati europei abbiano scelto la Turchia per rilanciare le proprie carriere. Allo stesso modo, il campionato russo, pur avendo avuto delle limitazioni recenti, offre comunque club con ampie disponibilità economiche e la possibilità di competere a livello internazionale.

Per il Milan, la cessione di Bennacer rappresenterebbe un’opportunità per monetizzare e reinvestire il ricavato in profili più congeniali alle richieste di Allegri. Il mercato dei centrocampisti è sempre molto dinamico e il club rossonero, sotto la guida attenta di Tare, sarà sicuramente alla ricerca di nuovi innesti che possano garantire maggiore equilibrio e fisicità al reparto mediano, elementi spesso richiesti dal tecnico toscano.

In sintesi, la situazione di Ismaël Bennacer è un chiaro esempio di come il calciomercato estivo sia un intricato puzzle di strategie, opportunità e necessità. Il Milan, con Tare e Allegri al timone, sta operando scelte importanti per il futuro del club, e il destino del centrocampista algerino sembra ormai segnato: una nuova avventura lo attende, che sia sulle rive del Bosforo o nelle fredde terre russe. Sarà interessante seguire gli sviluppi di questa trattativa e scoprire quale sarà la prossima maglia che indosserà l’ex numero 4 rossonero.