Calciomercato Milan, Tare deve sfoltire la rosa! Confronto fissato e offerta sul piatto: i dettagli

Calciomercato Milan, Igli Tare deve risolvere l’enigma legato al futuro di Ismael Bennacer: previsto confronto con Enzo Raiola

Il mercato del Milan entra nel vivo e uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Ismaël Bennacer. Il centrocampista algerino, pedina fondamentale per la mediana rossonera negli scorsi anni, si trova al centro di un intrigo di mercato che vede l’Al-Ittihad come principale pretendente. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista esperto di mercato, l’unica offerta concreta pervenuta finora sulla scrivania del nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, proviene proprio dal club arabo, e si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Una cifra che il Milan ritiene troppo bassa per un giocatore del calibro e dell’importanza di Bennacer. La dirigenza rossonera, guidata da Tare, è pronta a sedersi al tavolo delle trattative con l’Al-Ittihad, ma con l’obiettivo chiaro di ottenere un miglioramento significativo della proposta. L’auspicio è quello di vedere l’offerta salire ad almeno 15 milioni di euro, una somma più in linea con il valore di mercato e il contributo che Bennacer ha sempre garantito alla squadra. Il Milan ha bisogno di risorse per finanziare i propri acquisti e per rafforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, e la cessione di Bennacer a una cifra congrua potrebbe fornire il tesoretto necessario.

Tuttavia, il vero nodo della questione non sembra essere tanto l’accordo tra i club, quanto la volontà del giocatore. Ismaël Bennacer, infatti, non sembrerebbe affatto propenso ad accettare la destinazione araba. Nonostante l’offerta economica dell’Al-Ittihad possa essere allettante per il giocatore a livello personale, la sua priorità sembra essere quella di continuare la sua carriera in Europa, in un contesto calcistico più competitivo e stimolante. Questo atteggiamento di Bennacer rappresenta un ostacolo significativo per la buona riuscita dell’operazione, mettendo in difficoltà sia il club acquirente che il Milan, desideroso di monetizzare.

Per sbrogliare questa complessa matassa, è previsto a breve un confronto cruciale tra il Direttore Sportivo Igli Tare e l’agente di Bennacer, Rafaela Pimenta, erede del compianto Mino Raiola. Questo incontro sarà fondamentale per capire le reali intenzioni del giocatore e per esplorare ogni possibile soluzione. Tare cercherà di persuadere l’agente e, indirettamente, il giocatore, sulla validità dell’offerta e sui benefici di un eventuale trasferimento, qualora non arrivassero proposte più interessanti dall’Europa. L’obiettivo è trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa, garantendo al Milan un’entrata economica adeguata e al giocatore una prospettiva chiara per il suo futuro.

Il mercato del Milan è in fermento e la situazione legata a Bennacer è solo uno dei tanti tasselli che Tare e Allegri dovranno sistemare per costruire un Milan competitivo per la prossima stagione. L’attesa è alta tra i tifosi rossoneri, che sperano di vedere una squadra forte e ben assortita, pronta a lottare per i massimi obiettivi sotto la guida del nuovo corso tecnico e dirigenziale. La vicenda Bennacer sarà un banco di prova importante per la capacità negoziale del neo DS rossonero.