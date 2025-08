Calciomercato Milan, Bennacer spiazza Tare! Accordo chiuso ma l’algerino non ci sente: addio rimandato

Calciomercato Milan, Ismael Bennacer spiazza Igli Tare: il centrocampista algerino ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita

Il Milan è impegnato in una fase cruciale del mercato estivo, non solo per rinforzare la squadra agli ordini del nuovo tecnico Massimiliano Allegri, ma anche e soprattutto per sfoltire la rosa dagli elementi considerati esuberi dal nuovo direttore sportivo Igli Tare. L’obiettivo è duplice: alleggerire il monte ingaggi e generare preziose plusvalenze da reinvestire. Tuttavia, il percorso non è privo di ostacoli, come dimostra la situazione legata a Ismael Bennacer.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista algerino ha categoricamente rifiutato un trasferimento in Arabia Saudita, facendo sfumare per il momento un’offerta che avrebbe garantito al club rossonero un incasso di ben 20 milioni di euro. Una decisione significativa, considerando che Bennacer resta comunque un profilo in uscita e il Milan contava su questa cessione per fare cassa. La sua permanenza, almeno per ora, complica i piani di mercato, costringendo il duo Tare-Allegri a valutare alternative per la mediana.

Ma Bennacer non è l’unico giocatore con la valigia in mano. La lista degli scontentio dei non rientranti nel progetto tecnico è piuttosto lunga e offre al Milan diverse opportunità per monetizzare. Tra questi, spicca il nome di Yacine Adli. Il giovane centrocampista francese, dopo aver declinato un’offerta dalla Russia, è ora nel mirino di due club italiani: il Sassuolo e il Verona. Entrambe le squadre rappresenterebbero una buona vetrina per Adli e una chance per il Milan di ottenere un discreto indennizzo.

Non solo centrocampo. Anche il settore difensivo e le fasce laterali potrebbero subire modifiche. Filippo Terracciano e Warren Bodo, ad esempio, hanno attirato l’interesse della Cremonese, club che milita in Serie B e che potrebbe offrire loro più spazio e continuità. Queste cessioni, pur non generando cifre astronomiche, contribuirebbero a snellire la rosa e a ridurre il monte ingaggi, liberando risorse per altri movimenti.

Guardando all’estero, la Premier League sembra essere una destinazione appetibile per alcuni esuberi del Milan. Samuel Chukwueze e Yunus Musah, arrivati con aspettative importanti ma finora non del tutto mantenute, avrebbero estimatori in Inghilterra. La possibilità di un loro trasferimento in un campionato così ricco e competitivo potrebbe garantire al Milan plusvalenze significative, fondamentali per il budget di mercato di Tare. Entrambi i giocatori, per motivi diversi, non hanno convinto appieno la piazza e la dirigenza, e una loro partenza aprirebbe scenari interessanti per nuovi acquisti.

Infine, c’è il caso di Noah Okafor. L’attaccante svizzero, che si è messo in mostra con gol e buone prestazioni nelle ultime amichevoli estive, sembrava potesse rientrare nei piani. Tuttavia, secondo la Gazzetta dello Sport, è difficile che lo svizzero possa restare. Il Milan, forte delle sue recenti performance, vuole monetizzare dalla sua partenza, cercando di ottenere la cifra più alta possibile. Le sue prestazioni pre-campionato hanno sicuramente aumentato il suo valore di mercato, rendendolo un asset prezioso per una cessione a titolo definitivo.